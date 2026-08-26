Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Від героїв до «чортів»? «Захист Держави» відреагував на образи військових на протестах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Від героїв до «чортів»? «Захист Держави» відреагував на образи військових на протестах

«Хмара – чорт» – неприпустимо:  громадська організація закликала не втягувати армію у політичні конфлікти

Образливі вигуки проти військових на кшталт «Сирський чи Хмара – чорт!» є неприпустимими під час війни, оскільки дискредитують і підривають авторитет всього українського війська, завдають інформаційного удару по тих, хто зараз тримає фронт, створюють підґрунтя для ворожої пропаганди. На цьому наголосили в громадській організації «Захист Держави», реагуючи на подібні принизливі гасла, які звучали останнім часом на протестах щодо кадрових змін в оборонному секторі.

«Останніми тижнями політична дискусія навколо кадрових рішень у секторі оборони вийшла за межі, які суспільство може собі дозволити під час війни. З вуличних акцій лунають прямі образи на адресу конкретних українських військових. «Сирський – чорт». «Хмара – чорт». Це неприпустимо! Наступним стане будь-хто з героїв війни, чиє прізвище виявиться комусь незручним. Генерал Буданов або хтось інший з тих, кого сьогодні країна вважає героями», – йдеться в заяві організації.

У «Захисті Держави» водночас наголошують, що незгода з рішеннями влади, вуличні протести та акції є правом кожного громадянина, однак «політичний конфлікт не можна переносити на армію і на героїчних людей».

«ГО «Захист Держави» неодноразово сама організовувала й підтримувала публічні акції там, де йшлося про корупцію та зловживання чиновників й окремих депутатів. Ми виходили на вулицю і виходитимемо далі. Питання не в тому, чи протестувати. Питання в тому, проти кого спрямований протест. Між вимогою до влади й публічною образою на адресу військових лежить чітка межа. Гасло проти військового керівництва і героїчних військових – це інформаційний удар по тих, хто тримає фронт», – зазначають у ГО.

У «Захисті Держави» уточнюють, що не закликають мовчати про проблеми, наприклад, такі, які зафіксовані в 425-му окремому штурмовому полку «Скеля», «але вимога розслідування і образа з площі – це різні речі».

«Київщина. Харківщина. Курська операція. Уражені ворожі аеродроми в глибокому тилу. Кримський міст… Ті, хто планував і виконував ці операції, сотні інших операцій, а також ті, про які ми ніколи не дізнаємося, за два роки не змінилися. Змінилася політична кон'юнктура. Учора цими операціями й цими людьми пишалася вся країна. Сьогодні ті самі прізвища вигукують із площі як лайку. Вчорашня подяка героям не скасовується сьогоднішньою незгодою з рішеннями влади», – наголошують у громадській організації.

У «Захисті Держави» акцентують, що своєю заявою захищають не конкретні посади чи прізвища, а сам принцип: армія не є стороною внутрішньополітичного конфлікту.

«Українські військові не мають ставати мішенню в суперечках про посади і заручниками політичних чи управлінських амбіцій окремих людей. Тим більше під час війни. І тим більше з площі, коли образи адресують тим, завдяки кому країна вистояла. Можна не погоджуватися з рішеннями влади. Не можна робити з армії майданчик для політичних розбірок. І не можна публічно ображати тих, хто воює», – резюмували в громадській організації «Захист Держави».

Теги: армія протест фронт Євген Хмара Міноборони Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 20 серпня
195 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 серпня 2026
20 серпня, 22:30
Хмара пояснив, чому був звільнений із військової служби
Хмара підтвердив, що звільнений з військової служби та назвав підставу
19 серпня, 13:40
Хмара став новим міністром оборони України
Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України
19 серпня, 13:39
Ситуація на фронті 5 серпня
216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026
5 серпня, 22:22
Ситуація на фронті у Донецькій області залишається найгарячішою
Росія вичерпала варіанти на фронті – аналітики підбили підсумки липня
5 серпня, 01:25
Україна хронічно потерпає від нестачі ракет Patriot – це єдина зброя в її арсеналі, здатна збивати балістичні ракети РФ
США суттєво наростять виробництво ракет Patriot: деталі угоди
4 серпня, 02:07
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року
3 серпня, 09:31
Президент подякував захисникам за ліквідацію російських окупантів і відбиття штурмів
Зеленський повідомив про першу доповідь нового головнокомандувача на Ставці
31 липня, 15:57
Втрати ворога станом на 31 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 31 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
31 липня, 06:55

Події в Україні

Приватний ОПК випередив державний сектор за обсягами поставок – Пашинський
Приватний ОПК випередив державний сектор за обсягами поставок – Пашинський
Від героїв до «чортів»? «Захист Держави» відреагував на образи військових на протестах
Від героїв до «чортів»? «Захист Держави» відреагував на образи військових на протестах
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 26 серпня 2026 року
Росія повторно атакувала Чернігів: загинула чотирирічна дитина
Росія повторно атакувала Чернігів: загинула чотирирічна дитина
Втрати ворога станом на 26 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 26 серпня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
77K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua