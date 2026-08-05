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216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026
Ситуація на фронті 5 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 5 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби російська армія завдала одного ракетного удару із застосуванням 28 ракет, здійснила 52 авіаційні удари, скинувши 199 керованих авіабомб, використала 6631 дрон-камікадзе та провела 2324 обстріли позицій українських військових і населених пунктів.

Новини війни в Україні

5 серпня на фронті відбулося 216 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найінтенсивніші бої тривали на Костянтинівському та Покровському напрямках.

Ситуація на Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні

Російські війська здійснили шість атак, дві з яких залишалися незавершеними. Також ворог провів 58 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Від початку доби противник вісім разів штурмував українські позиції поблизу Стариці, Вовчанська та в напрямку Хатнього.

Одне бойове зіткнення тривало.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Зафіксовано дев'ять наступальних дій російських військ у напрямку Куп'янська, Кіндрашівки, Новоосинового та Шийківки. Одне боєзіткнення залишалося активним.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 3

Ситуація на Лиманському напрямку сьогодні

Українські військові відбили шість спроб російських військ просунутися в напрямку Новоселівки, Лимана та Діброви.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 14 атак окупантів поблизу Закітного, Кривої Луки, Різниківки, а також у напрямку Пискунівки та Рай-Олександрівки.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 5

Ситуація на Краматорському напрямку сьогодні

Російські війська двічі атакували українські позиції поблизу Никифорівки та в напрямку Юрківки.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

На цьому напрямку окупанти провели 22 штурми поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Степанівки, Торецького, Софіївки та в напрямку Новопавлівки й Нового Шахового.

Три бойові зіткнення станом на вечір ще тривали.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 7

Ситуація на Покровському напрямку сьогодні

Протягом доби російські війська здійснили 22 атаки, намагаючись просунутися в районах Дорожнього, Котлиного, Удачного, а також у напрямку Білицького, Нового Донбасу, Шевченка, Василівки та Сергіївки.

На момент оприлюднення зведення два боєзіткнення ще тривали.

За попередніми підрахунками Генштабу, українські військові ліквідували 43 російських окупантів, ще трьох поранили.

Також українські захисники знищили:

  • три артилерійські системи;
  • одну одиницю спеціальної техніки;
  • чотири укриття особового складу противника.

Крім того, пошкоджено одну артилерійську систему та 36 укриттів окупантів. Також знищено або подавлено 300 безпілотників різних типів.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Наступальних дій російських військ не зафіксовано.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 9

Ситуація на Гуляйпільському напрямку сьогодні

Противник здійснив 10 атак у напрямку Добропілля, Цвіткового, Гіркого, Староукраїнки, а також у районах Данилівки, Чарівного та Новоселівки.

Два боєзіткнення тривали.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Українські військові відбили три атаки російських військ у напрямку Малої Токмачки та Павлівки.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 11

Ситуація на Придніпровському напрямку сьогодні

Штурмових дій противника не зафіксовано.

216 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 серпня 2026 фото 12

У Генеральному штабі зазначили, що на інших напрямках суттєвих змін оперативної обстановки не відбулося.

Нагадаємо, попри найбільші з початку року темпи просування, у липні російські війська захопили лише близько 106 км² української території, що майже вп'ятеро менше, ніж за аналогічний період торік. Аналітики Black Bird Group зазначають, що головний тиск ворог зосередив на Донеччині, однак досягнуті результати залишаються обмеженими. На їхню думку, відсутність суттєвих успіхів на фронті та погіршення економічної ситуації можуть підштовхнути Москву до переговорів.

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Теги: Покровськ ворог ЗСУ Генштаб окупанти фронт

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