Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – президент

Зеленський зауважив про значну підтримку, яка посилює стійкість України

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за фінансову підтримку України на €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Дякую всім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на €90 млрд у 2026-2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту».

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі €90 млрд. «Ми досягли угоди. Прийнято рішення про надання Україні допомоги у розмірі €90 млрд на 2026-27 роки. Ми взяли на себе зобов'язання і виконали його», – повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Напередодні глава польського уряду Дональд Туск заявив, що у справі фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто «переломного моменту».