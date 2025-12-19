Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – президент

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – президент
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Зеленський зауважив про значну підтримку, яка посилює стійкість України

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам Європейського Союзу за фінансову підтримку України на €90 млрд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Дякую всім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на €90 млрд у 2026-2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість», – йдеться у заяві.

Зеленський додав: «Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту».

Нагадаємо, Європейський Союз ухвалив рішення надати Україні фінансову допомогу в розмірі €90 млрд. «Ми досягли угоди. Прийнято рішення про надання Україні допомоги у розмірі €90 млрд на 2026-27 роки. Ми взяли на себе зобов'язання і виконали його», – повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Напередодні глава польського уряду Дональд Туск заявив, що у справі фінансової допомоги для України із заморожених активів РФ серед країн ЄС у Брюсселі досягнуто «переломного моменту».

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найближчим часом пройдуть переговори у США української та американської делегацій
Зеленський підтвердив: наступний раунд переговорів з американцями пройде у США
16 грудня, 01:04
Зеленський підписав укази для забезпечення належного функціонування судів у регіонах із нестачею кадрів
Президент України підписав укази про нові призначення суддів
15 грудня, 17:00
Зеленського прийме виконувач обов’язків прем’єра Нідерландів Дік Схооф
Президент України відвідає Нідерланди
15 грудня, 16:49
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
Чи можливий мир до Різдва? Bild аналізує «вирішальні переговори» в Берліні
15 грудня, 04:40
Зеленський наголосив, що забезпечення безпеки під час виборів залежить від партнерів
Вибори під час війни. Президент звернувся до Ради
10 грудня, 21:01
Зеленський визнав, що наразі неможливо повернути окупований Крим
«У нас немає сил». Зеленський розповів, від повернення яких територій зараз відмовилася Україна
9 грудня, 21:42
Юрій Вітренко розповів, що під час газових перемовин, які були частиною перемовин у «Нормандському форматі», всі перемовини він особисто Володимир Путін
Ексголова «Нафтогазу» розповів, як Кремль хотів корумпувати Зеленського
9 грудня, 11:52
Лещенко запевнив, що в Зеленського немає друзів у владі, а боротьба з корупцією триває
Лещенко пояснив, чим «друзі Зеленського» відрізняються від «Свинарчуків Порошенка»
24 листопада, 08:07
Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Кір Стармер і Фрідріх Мерц узгодили наступні кроки
Зеленський обговорив із Макроном, Стармером та Мерцом план миру для України
21 листопада, 15:07

Політика

Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – президент
Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки – президент
Мовна омбудсменка запропонувала підвищити штрафи за порушення закону про мову
Мовна омбудсменка запропонувала підвищити штрафи за порушення закону про мову
Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб
Як і хто має затвердити мирну угоду? Тимошенко назвала єдиний спосіб
Президент України прибув до Польщі
Президент України прибув до Польщі
Виготовлення наркотиків, переробка крові та торгівля цигарками. Міненерго поставило перед своєю компанією нові задачі
Виготовлення наркотиків, переробка крові та торгівля цигарками. Міненерго поставило перед своєю компанією нові задачі
Військова омбудсменка розповіла, скільки людей працюватиме в її офісі
Військова омбудсменка розповіла, скільки людей працюватиме в її офісі

Новини

В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua