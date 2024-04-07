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Військкомати вже за декілька місяців отримають з реєстрів дані про чоловіків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військкомати вже за декілька місяців отримають з реєстрів дані про чоловіків
В Україні реєстр військовозобов’язаних запрацює по-новому
фото з відкритих джерел

Законодавчу базу вже створено, наразі справа завиконавцями

Уже за декілька місяців військкомати отримають з реєстрів дані про чоловіків віком 17-60 років. Про це заступниця голови парламентського комітету з питань антикорупційної політики Олена Мошенець сказала у ефірі телемарафону.

«Ми робимо інформаційною, електронною, нашу військову частину. Робимо все для того, щоб всі ці процеси спростити для нашого військового керівництва. Законодавча база вже створена, питання до конкретних виконавців», – сказала Мошенець.

Нагадаємо, в Україні набув чинності закон про зменшення призовного віку. У зв'язку з цим ТЦК почнуть викликати 25-річних для уточнення даних і проходження медогляду.

Нагадаємо, що закон про е-кабінет військовозобов'язаного, який 2 квітня, підписав президент України Володимир Зеленський, дозволить спростити бюрократичні питання. Даний закон дозволить впровадити три основні зміни, які дозволять спростити та удосконалити взаємодію між державою та військовозобов'язаними.

Також Зеленський підписав закон щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист. Зокрема, закон скасовує статус обмежено придатних для військових служби. Зокрема, усі чоловіки, які були визнані обмежено придатними до служби, повинні будуть протягом дев'ятьох місяців пройти повторний медичний огляд.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов’язаних. Про це йдеться в картці законопроєкту №10062 на сайті Верховної Ради. Парламент ухвалив даний законопроєкт у січні 2024 року. Він передбачає внесення змін до законів про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних і резервістів та про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Теги: закон Володимир Зеленський президент парламент реєстр законопроєкт

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