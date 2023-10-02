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Військовий пояснив, як змінилась тактика окупантів біля Бахмута

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Військовий пояснив, як змінилась тактика окупантів біля Бахмута
Росіяни почали частіше отримувати дрони і, відповідно, активніше їх застосовувати проти українських захисників
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Окупанти намагаються задавати українських бійців кількістю важкої техніки та артилерії

Тактика росіян постійно вдосконалюється. Вони роблять ставки на свої переваги, зокрема на кількість снарядів, стволів, танків, які активно застосовують. Про це в інтерв'ю gazeta.ua розповів командир батальйону «Свобода» Петро Кузик.

Бійці батальйону ведуть бойові дії на Бахмутському напрямку. За словами Петра Кузика, окупанти роблять упор на використання важкої артилерії та танків.

«Постійно обстрілюють позиції. Але наші бійці активно спалювали ворожу техніку. Коли росіяни не досягли успіху, стали готувати десант і штурмові групи. Використовували броньовані машини-камікадзе, начинені вибухівкою», – так Кузик охарактеризував тактику окупантів.

Складність також полягає в тому, що росіяни почали частіше отримувати дрони і, відповідно, активніше їх застосовувати проти українських захисників.

«Кількість дронів зростатиме. Це ускладнює нашу роботу, бо в нас немає багато РЕБів для прикриття піхоти. Потрібно нарощувати системи захисту. Росіяни активно розвиваються. Цей міф, що ми воюємо тільки з чмонями і п'яними зеками, – дуже шкідливий. Насправді маємо справу з деградованою в ідеологічному плані, але добре озброєною армією. Постійно відбуваються зіткнення. Росіяни маневрують, знають свої переваги і дуже активно ними», – каже військовий.  

На деяких ділянках, де стояли бійці батальйону «Свобода», росіяни перейшли в оборонні позиції. Попри це вони вивчають можливості українській військових та активно застосовують РЕБ-систему. Тоді на допомогу приходять оператори українських дронів, які діють дуже ефективно – за словами Кузика, вони набралися досвіду, «мають мотивацію і натхнення».

Кузик наголосив, що росіяни досі мають перевагу у танках, навіть якщо «розконсервовують» стару техніку.

«Насправді у росіян і на початках була не лише нова техніка. Вони її комбінують. Під час масових наступів на прорив ішли ударні нові танки, за ними – більш-менш боєздатні, а далі вже – старий мотлох. Так, їхня техніки постійно вибивається. Виробництво не встигає за темпами знищення. Їм доводиться діставати стару техніку, і все більше стає розконсервованої. Але є нюанс: не повинно складатися враження, що у них дефіцит цього барахла. Вони досі переважають у танках. Навіть старий танк – потужна зброя, яку важко знищити. Особливо, в руках грамотного танкіста, який стріляє з прикриття. Росіяни можуть на танках заїжджати за будинок і стріляти з вікна. Це все дуже складно», – пояснює військовий. 

Також Кузик додав: паритету з росіянами у нас немає – українці поступаються за кількістю стволів, але поступово нарощується їх кількість. Наші військові працюють по важливим цілям: вибивають ворожу артилерію, танки, штаби росіян.

Нагадаємо, що українські військові можуть напівоточити росіян у Бахмуті. Для цього потрібно, аби окупанти втратили північний фланг поблизу міста.

Теги: війна танки Бахмут

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