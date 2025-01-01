Сирський приїхав на Курщину (фото)

За словами головкома, втрати окупантів на Курщині склали понад 38 тис. осіб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прибув на Курщину, де нагородив українських захисників. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків», – зазначив він.

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Сирський нагородив українських захисників і захисниць фото: Telegram/Олександр Сирський

За словами головкома, завдяки стійкості та мужності українських воїнів втрати ворога на Курщині склали понад 38 тис. особового складу та більше тисячі одиниць техніки.

Сирський каже, що під час операції на Курському напрямку обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників.

«Будемо й надалі знищувати окупантів. І без різниці, які у них паспорти: російські чи північнокорейські», – додав генерал.

Нагадаємо, Сили оборони України нещодавно досягли успіху в Курській області. Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ 31 грудня опублікували геолокаційні кадри, які свідчать про взяття під контроль населеного пункту Кругленьке, розташованого на південний схід від Коренево.

Як повідомлялося, завдяки наступальним діям бійці 6-го полку ССО ЗС України зайняли один з населених пунктів у Курській області РФ. Як вже стало відомо, разом із російськими військовими, населений пункт, який вже захопили наші військові, тримали також війська Північної Кореї.

До слова, російські та північнокорейські війська досі не вибили Збройні сили України з Курської області. Причиною цьому є українські удари далекобійною зброєю по території РФ.