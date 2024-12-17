Розвідка повідомила стратегію північнокорейських військ на Курщині

Перед штурмом північнокорейські війська на передових рубежах накопичують групу до 20-30 солдатів

Після значних втрат на Курщині підрозділи Північної Кореї намагаються протидіяти безпілотникам Сил оборони, які ефективно на них полюють. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

«Після серйозних втрат підрозділи КНДР почали розставляти додаткові спостережні пости для виявлення безпілотників Сил безпеки і оборони України», – йдеться в повідомленні.

Як зазначають розвідники, Росія продовжує застосовувати війська Північної Кореї у бойових діях на території Курської області. Для розпізнавання на фронті північнокорейські військові використовують червоний скотч.

Так, перед штурмом північнокорейські війська на передових рубежах накопичують групу до 20-30 солдатів – до району зосередження пересуваються малими групами до шести військовослужбовців.

«Постійне накопичення штурмових груп особовим складом армії КНДР на Курщині свідчить, що Москва не хоче втрачати темпу наступальних дій», – зазначає ГУР.

Нагадаємо, фахівці Інституту вивченні війни проаналізували дані щодо участі північнокорейських військ у штурмах проти українських сил на Курщині. Аналітики нагадали, що нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія почала використовувати військових КНДР для проведення штурмів у Курській області і вони вже почали зазнавати серйозних втрат.

Президент зазначив, що наразі Росія використовує північнокорейських військових у Курській області, але пізніше може їх залучити на інших ділянках фронту.

Крім того, 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині. Російська Федерація активно намагається приховати реальні втрати північнокорейських військовослужбовців у бойових діях.

До слова, армія Росії відправляє військових з Північної Кореї в бої на Курщині без підтримки бронетехніки.