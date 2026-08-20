Путін відмовився від поїздок до улюбленого курорту – FT

Російський диктатор різко скоротив візити до Сочі на тлі загрози атак українських дронів, тоді як місцевий туристичний бізнес уже зафіксував падіння попиту

Російський диктатор Володимир Путін практично перестав відвідувати Сочі, куди раніше регулярно приїздив. Зміна його звичок відбулася на тлі загрози атак українських безпілотників та погіршення безпекової ситуації на чорноморському узбережжі Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Якщо у 2021 році Путін приїздив до Сочі 24 рази, то протягом 2024-2025 років російський диктатор з'являвся там лише двічі. Загроза атак безпілотників вплинула не лише на поїздки Путіна, а й на туристичну галузь російського чорноморського узбережжя. Кількість відпочивальників там скоротилася на 10,8% порівняно з минулим роком.

Сирени повітряної тривоги, вибухи, пожежі, нафтові плями у воді та черги на автозаправних станціях стали частиною відпочинку на російських курортах. Крім загрози ударів, узбережжя зіткнулося з екологічними проблемами через пошкодження нафтової інфраструктури.

Ситуація позначилася і на Сочі. Бронювання авіаквитків до міста скоротилося на 40%, а окремі готелі зафіксували зменшення кількості гостей до 20%.

«Коли я ввечері виходжу на набережну, відчуваю цей дивний дисонанс - музика, танці... Але люди так втомилися жити в цьому жахливому кошмарі, що їм просто байдуже. Вони просто хочуть змінити обстановку», – розповіла власниця гостьового будинку в Кабардинці.

Попри безпекові ризики, більшість пляжів та кафе залишаються переповненими. Однією з причин є обмежений вибір напрямків для подорожей у росіян.

Понад 65% громадян РФ ніколи не були за кордоном, а 30% не виїжджали за межі власного регіону. Через санкції, скасування авіарейсів та проблеми з банківськими картками понад 80% поїздок здійснюються всередині Росії. Працівникам підприємств військово-промислового комплексу взагалі заборонено виїжджати з країни.

Місцеві жителі також звернули увагу на те, наскільки частішими стали сигнали повітряної тривоги на чорноморському узбережжі.

«Сирени майже не вмикалися, а тепер вони кричать кілька разів на день», – зазначив капітан туристичного човна з Архипо-Осипівки, додавши, що відвідувачі пляжів здебільшого ігнорують сигнали небезпеки.

Нагадаємо, раніше перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця заявив, що Володимир Путін не налаштований на мирні переговори.

За словами Кислиці, російський диктатор розраховує на те, що українці не зможуть пережити наступну зиму в умовах постійного терору. Водночас у Кремлі намагаються применшити масштаб руйнувань від ударів по власних об'єктах.