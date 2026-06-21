Окупований Крим атакували БпЛА: уражено морський порт у Керчі

Внаслідок атаки у Керчі виникла пожежа

У ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи чули у Сімферополі, Керчі, Севастополі та інших містах. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

У Керчі атаковано морський порт. Внаслідок атаки БпЛА горить паливний термінал. Видно густий, чорний дим. Також є ураження у Білогірську, виникла пожежа.

У Керчі розташовані ключові об'єкти перевалки нафти та зрідженого газу. Основним інфраструктурним комплексом є багатофункціональний морський термінал, що забезпечує прийом палива із залізничних цистерн для його подальшого транспортування на морські судна.

У Сімферополі був вибух у районі електростанції, виникли певні перебої зі світлом. Ще один вибух чули в районі аеродрому «Заводське».

Аеродром «Заводське» використовується армією РФ переважно як резервна база, майданчик для розосередження авіації та тренувальний хаб. Через коротку злітно-посадкову смугу (всього 1200 м.) він не може приймати важкі бойові літаки, тому його військове застосування має свою специфіку.

Як відомо, у ніч на 20 червня безпілотники атакували окупований Крим. Під удар потрапила Таврійська ТЕЦ.

Очевидці пишуть, що після атаки розгорілася сильна пожежа та було видно густий, чорний дим.

Раніше повідомлялося, що російська армія активно готує тимчасово окупований Крим до можливої висадки українського морського десанту. Ворог будує фортифікації та мінує пляжі, оскільки розглядає цей сценарій як цілком реальний. Про це в інтерв’ю виданню The Kyiv Independent заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

До слова, російські загарбники поступово евакуюють родини своїх військовослужбовців з території тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Головними причинами стали критичні проблеми з логістикою та катастрофічний дефіцит палива.