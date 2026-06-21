Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупований Крим атакували БпЛА: уражено морський порт у Керчі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Окупований Крим атакували БпЛА: уражено морський порт у Керчі
Пожежа у Керчі
скріншот з відео

Внаслідок атаки у Керчі виникла пожежа

У ніч на 21 червня безпілотники атакували окупований Крим. Вибухи чули у Сімферополі, Керчі, Севастополі та інших містах. Про це пише «Главком» із посиланням на «Кримський вітер».

У Керчі атаковано морський порт. Внаслідок атаки БпЛА горить паливний термінал. Видно густий, чорний дим. Також є ураження у Білогірську, виникла пожежа.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram
У Керчі розташовані ключові об'єкти перевалки нафти та зрідженого газу. Основним інфраструктурним комплексом є багатофункціональний морський термінал, що забезпечує прийом палива із залізничних цистерн для його подальшого транспортування на морські судна.

У Сімферополі був вибух у районі електростанції, виникли певні перебої зі світлом. Ще один вибух чули в районі аеродрому «Заводське».

Аеродром «Заводське» використовується армією РФ переважно як резервна база, майданчик для розосередження авіації та тренувальний хаб. Через коротку злітно-посадкову смугу (всього 1200 м.) він не може приймати важкі бойові літаки, тому його військове застосування має свою специфіку.

Як відомо, у ніч на 20 червня безпілотники атакували окупований Крим. Під удар потрапила Таврійська ТЕЦ.

Очевидці пишуть, що після атаки розгорілася сильна пожежа та було видно густий, чорний дим. 

Раніше повідомлялося, що російська армія активно готує тимчасово окупований Крим до можливої висадки українського морського десанту. Ворог будує фортифікації та мінує пляжі, оскільки розглядає цей сценарій як цілком реальний. Про це в інтерв’ю виданню The Kyiv Independent заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

До слова, російські загарбники поступово евакуюють родини своїх військовослужбовців з території тимчасово окупованого Криму до Новоросійська. Головними причинами стали критичні проблеми з логістикою та катастрофічний дефіцит палива. 

Теги: Крим вибух окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вибухи в Маріуполі та Донецьку, атака БпЛА на Росію: головне за ніч 22 травня
Вибухи в Маріуполі та Донецьку, атака БпЛА на Росію: головне за ніч 22 травня
22 травня, 05:40
Завод Nippon Dynawave Packaging Co. – це целюлозно-паперовий комбінат і завод з виробництва рідких упаковок
На паперовому заводі в США стався вибух: є загиблі та зниклі безвісти
27 травня, 03:27
Володимир Бірюков пригрозив депортацією критикам свого ресторану
Скандал із рестораном «Татарка» в Одесі: власник пригрозив депортацією кримськотатарському народу
2 червня, 13:14
БпЛА атакували окупований Крим, Трамп оголосив про завершення війни в Ірані: головне за ніч 12 червня
БпЛА атакували окупований Крим, Трамп оголосив про завершення війни в Ірані: головне за ніч 12 червня
12 червня, 05:39
Вибухи в окупованих Алчеську та Мелітополі, просування угоди США та Ірану: головне за ніч 13 червня
Вибухи в окупованих Алчеську та Мелітополі, просування угоди США та Ірану: головне за ніч 13 червня
13 червня, 05:54
Росіяни у паніці тікають з Москви
«Уся Москва горить нах*ен!» Жителі російської столиці у паніці тікають з міста після атаки дронів (відео)
18 червня, 08:07
Українців у Криму попередили про наслідки нової фази ударів по півострову
Представництво президента звернулося до українців у Криму
19 червня, 21:40
Бічурін перебував в анексованій Алушті
Срібний призер Чемпіонату Європи з боротьби незаконно відвідав анексований Крим
19 червня, 11:11
Таврійська ТЕЦ у Криму потрапила під атаку БпЛА
В окупованому Криму атаковано ТЕЦ
Вчора, 02:05

Події в Україні

Окупований Крим атакували БпЛА: уражено морський порт у Керчі
Окупований Крим атакували БпЛА: уражено морський порт у Керчі
Росія атакувала Полтавщину: є постраждалі
Росія атакувала Полтавщину: є постраждалі
157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026
157 боїв за добу: лінія фронту станом на 20 червня 2026
Директор НАБУ розкрив розмір своєї заробітної плати
Директор НАБУ розкрив розмір своєї заробітної плати
«Нова пошта» – це не пошта». Смілянський пояснив історію з відправкою ордена Зеленського до Польщі
«Нова пошта» – це не пошта». Смілянський пояснив історію з відправкою ордена Зеленського до Польщі
Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами, є загиблі та поранені
Росіяни атакували Запоріжжя авіабомбами, є загиблі та поранені

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Вчора, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
19 червня, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
19 червня, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
19 червня, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
19 червня, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
19 червня, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua