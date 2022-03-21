  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Витік аміаку в Сумах. Рятувальники повідомили нові деталі

    Окупанти обстріляли&nbsp;ПАТ &laquo;Сумихімпром&raquo;&nbsp; - Витік аміаку в Сумах. Рятувальники повідомили нові деталі
    Окупанти обстріляли ПАТ «Сумихімпром» 

    Спостерігається незначний витік аміаку

    Внаслідок обстрілу російськими окупантами території ПАТ «Сумихімпром» у ніч на 21 березня було пошкоджено один резервуар із аміаком. Про це повідомляє ДСНС України.

    Це сталося о 03:55.

    Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.

    Підрозділами ДСНС проводяться роботи з осадження аміачної хмари.

    Загрози населенню міста немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.

    До ліквідації наслідків аварії від ДСНС залучено 15 осіб та чотири одиниці техніки.

    Як повідомлялося, у ніч на 21 березня у Сумах на підприємстві «Сумихімпром» стався витік аміаку.

    Наразі зона ураження аміаком внаслідок витоку на підприємстві «Сумихімпром» становить близько 2,5 км. Хмару аміаку вітром понесло на с. Новоселиця.

    Аміак є вкрай отруйним, вогненебезпечним газом. Розпізнати його можна по різкому запаху та їдкому смаку. Кольору цей газ не має. Міністерство охорони здоров'я розповідає, як діяти у разі отруєння цим газом.

    Раніше стало відомо, що Росія готує проти України хіматаку.

    Також країна-агресор поширила чергові фейкові заяви – мовляв, під Харковом завезено 80 тонн аміаку, начебто Україна готує провокації для того, щоб звинуватити Росію у застосуванні хімічної зброї. Одним словом, російська пропагандистська машина готує ґрунт для використання на території нашої країни отруйних речовин.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти Суми ДСНС війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Витік аміаку в Сумах. Рятувальники повідомили нові деталі