Витік аміаку в Сумах. Рятувальники повідомили нові деталі

Спостерігається незначний витік аміаку

Внаслідок обстрілу російськими окупантами території ПАТ «Сумихімпром» у ніч на 21 березня було пошкоджено один резервуар із аміаком. Про це повідомляє ДСНС України.

Це сталося о 03:55.

Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку.

Підрозділами ДСНС проводяться роботи з осадження аміачної хмари.

Загрози населенню міста немає. Попередньо жертв та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків аварії від ДСНС залучено 15 осіб та чотири одиниці техніки.

Як повідомлялося, у ніч на 21 березня у Сумах на підприємстві «Сумихімпром» стався витік аміаку.

Наразі зона ураження аміаком внаслідок витоку на підприємстві «Сумихімпром» становить близько 2,5 км. Хмару аміаку вітром понесло на с. Новоселиця.

Аміак є вкрай отруйним, вогненебезпечним газом. Розпізнати його можна по різкому запаху та їдкому смаку. Кольору цей газ не має. Міністерство охорони здоров'я розповідає, як діяти у разі отруєння цим газом.

Раніше стало відомо, що Росія готує проти України хіматаку.

Також країна-агресор поширила чергові фейкові заяви – мовляв, під Харковом завезено 80 тонн аміаку, начебто Україна готує провокації для того, щоб звинуватити Росію у застосуванні хімічної зброї. Одним словом, російська пропагандистська машина готує ґрунт для використання на території нашої країни отруйних речовин.

Читайте також: