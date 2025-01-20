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Виробництво і ремонт військової техніки: Зеленський провів Ставку

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Виробництво і ремонт військової техніки: Зеленський провів Ставку
фото: Офіс президента

Зеленський зі спікером Сейму Литви обговорив про подальшу співпрацю між державами

Сьогодні президент України Володимир Зеленський провів Ставку. За його словами, «оборонне виробництво – це безумовний пріоритет країни». Про це повідомляє Офіс президента.

«Провів сьогодні Ставку – багато питань і щодо нашого внутрішнього виробництва, і щодо ремонту техніки. Наш ОПК, наше оборонне виробництво – це безумовний пріоритет», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зауважив президент, сьогодні в Україні був Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс.

«Сьогодні в Україні був Спікер Сейму Литви – ми говорили про подальшу співпрацю між нашими державами, між нашими народами. Я вдячний за підтримку всім литовцям, усім нашим друзям, хочу подякувати Гітанасу – президенту Литви. І впевнений: зараз саме така єдність, як між нашими країнами – між Україною та Литвою – потрібна всій нашій Європі, щоб ми змогли досягти безпеки для себе, для всіх у Європі», – повідомив президент.

Нагадаємо, що також президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання двох генералів та полковника, які через недбалість дозволили окупантам захопити частину території Харківщини у травні 2024 року. 

Теги: Володимир Зеленський військова техніка війна Україна українці озброєння Литва

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