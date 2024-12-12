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Зеленський відвідав перший в Україні підземний хірургічний госпіталь (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський відвідав перший в Україні підземний хірургічний госпіталь (відео)
Зеленський подякував особисто медикам і відзначив їх нагородамм
фото: Офіс президента України

Підземний госпіталь у Запоріжжі врятував уже понад тисячу життів

Президент України Володимир Зеленський відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу. Про це президент повідомив у Telegram.

Зеленський зазначив, що цей госпіталь урятував уже понад тисячу життів. 

«Тут медики приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою та надають їм медичну допомогу», – повідомив він.

Зеленський подякував особисто й відзначив медиків нагородами.

«Дякую за службу й за те, що рятуєте життя наших захисників і захисниць», – написав президент у мережі. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього візиту до Запорізької області відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського, оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами. Саме ця бригада першою в Україні одержала системи Himars і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

Глава держави заслухав доповідь командувача ОУВ «Таврія» Геннадія Шаповалова про виконані операції, зокрема з використанням далекобійних засобів, особливості застосування систем Himars  та динаміку постачання боєприпасів до них.

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Теги: Володимир Зеленський Запоріжжя госпіталь війна військові

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