Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Вночі у Миколаєві прогриміли вибухи

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Вночі у Миколаєві прогриміли вибухи
Окупанти майже щоночі обстрілюють Миколаїв
фото ілюстративне

Про наслідки обстрілів міста поки що нічого невідомо

У ніч на суботу, 6 серпня, у Миколаєві було чути вибухи.

Як повідомляє місцеве видання «Новини-N», вибухи лунали близько 03:30.

Після початку обстрілу залунала сирена повітряної тривоги.

Про вибухи в Миколаєві повідомило також Суспільне.

Повітряна тривога у Миколаєві та області була оголошена о 3:27, а відбій – о 6:15.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 серпня, вранці в Миколаєві прогриміли потужні вибухи

Ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Поранень зазнали 22 людини.

Напередодні російські війська вгатили по двох районах Миколаєва.

Читайте також: Віталій Кім: Снарядів нам не вистачає, решта – дрібниці

 

Теги: росія окупанти війна Миколаївщина обстріл Миколаїв Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Віталій Кім: Евакуація з Миколаївщини? Цей наратив зараз розганяє Росія
Віталій Кім: Евакуація з Миколаївщини? Цей наратив зараз розганяє Росія
Вчора, 16:20
Місто обстріляли касетними боєприпасами
Обстріл Миколаєва: вже відомо про 22 поранених
Вчора, 17:50
За оцінками Віталія Кіма, наразі з Миколаївщини виїхала половина жителів області
Миколаїв найближчим часом взяти нереально – Кім
Вчора, 20:41

Події в Україні

Вночі у Миколаєві прогриміли вибухи
Вночі у Миколаєві прогриміли вибухи
ЗСУ на півдні вдарили по шістьох складах боєприпасів та двох командних пунктах ворога
ЗСУ на півдні вдарили по шістьох складах боєприпасів та двох командних пунктах ворога
На Донеччині вибухнули склади з боєприпасами окупантів (фото, відео)
На Донеччині вибухнули склади з боєприпасами окупантів (фото, відео)
Окупанти формують нові підрозділи з добровольців, у яких немає військового досвіду, – ISW
Окупанти формують нові підрозділи з добровольців, у яких немає військового досвіду, – ISW
Директор Amnesty International Ukraine звільнилася після скандального звіту
Директор Amnesty International Ukraine звільнилася після скандального звіту
Російські військові обстріляли Харків та Нікополь
Російські військові обстріляли Харків та Нікополь

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
149K
Перемовини зі Сі Цзіньпіном: Китай відповів на пропозицію Зеленського
104K
Макрон більше не телефонує Путіну. Ображений Кремль знайшов виправдання
44K
Переговори Путіна та Ердогана закінчилися. Результати зустрічі
25K
За яких умов пенсіонер може опинитися без виплат: роз'яснення Мінсоцполітики
20K
Солдат Парасюк потрапив у лікарню. Йому зробили операцію
20K
ЗСУ, ймовірно, знову вдарили по Антонівському мосту

Новини

На Донеччині окупанти застосовують штурмову авіацію – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Директору херсонської «Укрпошти» загрожує тюрма за пособництво Росії
Вчора, 17:04
Зернові угоди: посол Боднар повідомив деталі перевірки судна Razoni
Вчора, 14:28
СБУ завітала з обшуком до  Бродського 
Вчора, 14:17
У Севастополь прибув підбитий корабель РФ (фото) 
Вчора, 13:59
Україна придбала гелікоптер на кошти, зібрані через United24: деталі
Вчора, 13:06

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту