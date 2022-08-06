Вночі у Миколаєві прогриміли вибухи

Про наслідки обстрілів міста поки що нічого невідомо

У ніч на суботу, 6 серпня, у Миколаєві було чути вибухи.

Як повідомляє місцеве видання «Новини-N», вибухи лунали близько 03:30.

Після початку обстрілу залунала сирена повітряної тривоги.

Про вибухи в Миколаєві повідомило також Суспільне.

Повітряна тривога у Миколаєві та області була оголошена о 3:27, а відбій – о 6:15.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 серпня, вранці в Миколаєві прогриміли потужні вибухи.

Ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Поранень зазнали 22 людини.

Напередодні російські війська вгатили по двох районах Миколаєва.