Вночі у Миколаєві прогриміли вибухи
Про наслідки обстрілів міста поки що нічого невідомо
У ніч на суботу, 6 серпня, у Миколаєві було чути вибухи.
Як повідомляє місцеве видання «Новини-N», вибухи лунали близько 03:30.
Після початку обстрілу залунала сирена повітряної тривоги.
Про вибухи в Миколаєві повідомило також Суспільне.
Повітряна тривога у Миколаєві та області була оголошена о 3:27, а відбій – о 6:15.
Нагадаємо, у п'ятницю, 5 серпня, вранці в Миколаєві прогриміли потужні вибухи.
Ворог обстріляв Корабельний район Миколаєва. Поранень зазнали 22 людини.
Напередодні російські війська вгатили по двох районах Миколаєва.
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