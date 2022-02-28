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    Воєнний стан у Києві: столична влада дала вказівки водіям

    Користуватися смугою громадського транспорту цивільні громадяни не мають права - Воєнний стан у Києві: столична влада дала вказівки водіям
    Користуватися смугою громадського транспорту цивільні громадяни не мають права
    фото: t.me/s/Kievskiy_dvizh_novosti

    Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп

    Київська влада застерегла водії і повідомила, що займати смугу громадського транспорту суворо заборонено. Про це йдеться у заяві КМДА у Телеграм.

    «Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним. Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги. Місто живе в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр. Також голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба доповів про ситуацію в регіоні і розповів, де наразі найнебезпечніший напрямок.

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    Теги: Київ громадський транспорт воєнний стан військова техніка КМДА місто
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    Воєнний стан у Києві: столична влада дала вказівки водіям