Воєнний стан у Києві: столична влада дала вказівки водіям

Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп

Київська влада застерегла водії і повідомила, що займати смугу громадського транспорту суворо заборонено. Про це йдеться у заяві КМДА у Телеграм.

«Автівки, що рухаються смугою громадського транспорту, будуть вважатися транспортом диверсійно-розвідувальних груп! Реагування буде відповідним. Користуватися смугою громадського транспорту мають право: авто зі спецвантажами, громадський транспорт, військова техніка та карети швидкої допомоги. Місто живе в умовах воєнного стану», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Центральному залізничному вокзалі Києва розгорнуто гуманітарний центр. Також голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба доповів про ситуацію в регіоні і розповів, де наразі найнебезпечніший напрямок.