Вороги завдали ракетного удару по Олександрії
Наразі на ураженому об’єкті працюють необхідні служби
фото з відкритих джерел
Окупанти обстріляли аеродром
У ніч із 15 на 16 квітня у місті Олександрія на Кіровоградщині окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому. Про повідомив міський голова Сергій Кузьменко.
Тривають аварійно-рятувальні роботи.
У області, як і в багатьох інших регіонах України, увечері 15 квітня лунали сирени повітряної тривоги.
Відбій тривоги оголосили приблизно о 23.31.
Нагадаємо, також увечері 15 квітня у Полтаві пролунав вибух.
Також учора рашисти обстріляли Дніпропетровщину із систем залпового вогню.
Читайте також: