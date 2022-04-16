  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Вороги завдали ракетного удару по Олександрії

    Наразі на ураженому об&rsquo;єкті працюють необхідні служби - Вороги завдали ракетного удару по Олександрії
    Наразі на ураженому об’єкті працюють необхідні служби
    фото з відкритих джерел

    Окупанти обстріляли аеродром

    У ніч із 15 на 16 квітня у місті Олександрія на Кіровоградщині окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому. Про повідомив міський голова Сергій Кузьменко.

    Тривають аварійно-рятувальні роботи.

    screenshot-web.telegram.org-2022.04.16-02_11_57

    У області, як і в багатьох інших регіонах України, увечері 15 квітня лунали сирени повітряної тривоги.

    Відбій тривоги оголосили приблизно о 23.31.

    Нагадаємо, також увечері 15 квітня у Полтаві пролунав вибух.

    Також учора рашисти обстріляли Дніпропетровщину із систем залпового вогню.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти війна Україна Кіровоградщина окупація Сергій Кузьменко #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вороги завдали ракетного удару по Олександрії