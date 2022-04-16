Вороги завдали ракетного удару по Олександрії

Окупанти обстріляли аеродром

У ніч із 15 на 16 квітня у місті Олександрія на Кіровоградщині окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі аеродрому. Про повідомив міський голова Сергій Кузьменко.

Тривають аварійно-рятувальні роботи.

У області, як і в багатьох інших регіонах України, увечері 15 квітня лунали сирени повітряної тривоги.

Відбій тривоги оголосили приблизно о 23.31.

Нагадаємо, також увечері 15 квітня у Полтаві пролунав вибух.

Також учора рашисти обстріляли Дніпропетровщину із систем залпового вогню.

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