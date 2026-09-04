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Староста громади на Херсонщині допомагав росіянам бити по ЗСУ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Староста громади на Херсонщині допомагав росіянам бити по ЗСУ
СБУ викрила старосту громади на Херсонщині, який працював на Росію
фото: СБУ (ілюстративне)

Чоловік збирав для ФСБ дані про позиції Сил оборони та залучив до співпраці з ворогом свою матір

Суд засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна старосту одного із селищ Новокаховської громади на Херсонщині, якого визнали винним у державній зраді. За даними слідства, чоловік працював на ФСБ, збирав інформацію про Сили оборони та коригував російські удари. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

СБУ викрила чоловіка у листопаді 2025 року. Як встановило слідство, співпрацювати з росіянами він почав ще під час окупації частини Херсонщини у 2022 році. Тоді староста формував для окупантів списки жителів громади, які мали використовувати під час проведення псевдореферендуму.

Також чоловік отримав від окупаційної адміністрації російський паспорт, за допомогою якого планував виїхати до РФ. Після звільнення правобережної частини Херсонщини втекти він не встиг і залишився у своєму селищі.

Згодом чоловік почав залишати антиукраїнські коментарі в Telegram-каналах. За інформацією СБУ, таким чином він потрапив у поле зору російської спецслужби та був завербований ФСБ.

Після вербування староста збирав для росіян дані про пункти тимчасового базування українських військових, по яких окупанти планували завдавати ударів реактивною артилерією та керованими авіабомбами. Необхідну інформацію він отримував, зокрема, під час розмов з односельцями, а також стежив за пересуванням колон Сил оборони.

До збору розвідувальної інформації чоловік залучив і свою матір. За даними слідства, вона допомагала йому відстежувати місця перебування українських військових. Надалі агент мав вирушити до Миколаївщині, щоб коригувати російські удари вже там. Однак контррозвідники СБУ затримали його під час підготовки до поїздки.

Під час обшуку правоохоронці виявили смартфон із доказами співпраці з ФСБ та російський паспорт. Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Щодо матері засудженого, яку підозрюють у причетності до співпраці з росіянами, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у липні на Херсонщині було розширено зону обов'язкової евакуації населення через постійні російські обстріли. Рішення стосувалося населених пунктів, розташованих поблизу Дніпра та зон активних бойових дій. Місцева влада закликала жителів не зволікати з виїздом через високу інтенсивність атак та загрозу для цивільного населення

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Теги: Херсонщина Миколаївщина СБУ державна зрада окупанти ЗСУ військові

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