Атака на Добропілля: щонайменше 11 загиблих та десятки поранених (фото)

ДСНС повідомили про наслідки нічної атаки на Добропілля

Внаслідок вчорашнього обстрілу Добропілля на Донеччині загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Крім того, через атаку пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

«Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, шахедом), пошкодивши пожежну машину», – йдеться в повідомленні.

Проте попри загрозу, рятувальники продовжували працювати.

«Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 м²», – додали в ДСНС.

5 фото На весь екран







фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей.

Під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України.

Сьогодні вночі російські терористи обстріляли критичну та цивільну інфраструктуру Одеси, спалахнули масштабні пожежі,