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Атака на Добропілля: щонайменше 11 загиблих та десятки поранених (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Атака на Добропілля: щонайменше 11 загиблих та десятки поранених (фото)
Локалізовано пожежу у 20 квартирах
фото: ДСНС Донеччини

ДСНС повідомили про наслідки нічної атаки на Добропілля

Внаслідок вчорашнього обстрілу Добропілля на Донеччині загинули щонайменше 11 людей, ще 30 отримали поранення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Крім того, через атаку пошкоджено вісім п’ятиповерхових будинків, адмінбудівлю та 30 автомобілів. Виникли пожежі в житлових будинках і адміністративній будівлі.

«Під час гасіння вогню окупанти завдали повторного удару (ймовірно, шахедом), пошкодивши пожежну машину», – йдеться в повідомленні.

Проте попри загрозу, рятувальники продовжували працювати.

«Локалізовано пожежу у 20 квартирах, ліквідовано три займання загальною площею 190 м²», – додали в ДСНС.

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фото: ДСНС

Нагадаємо, у ніч на 7 березня Російська Федерація завдала масованого комбінованого повітряного удару по Україні, протиповітряна оборона знищила 34 ворожі ракети та 100 дронів, 86 безпілотників – не досягли цілей. 

Під масованим ракетно-дроновим обстрілом опинилась енергетична і газова інфраструктура в різних регіонах України. 

Сьогодні вночі російські терористи обстріляли критичну та цивільну інфраструктуру Одеси, спалахнули масштабні пожежі,

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Теги: ЗСУ окупанти війна Донеччина обстріл

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