Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: що відомо

Польща продовжила перевірки безпеки та міграційного контролю на кордоні

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оголосило про подовження терміну дії прикордонного контролю на внутрішніх межах ЄС. Згідно з офіційним повідомленням, особливий режим перевірок на кордонах з Німеччиною та Литвою діятиме з 5 квітня до 1 жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Польщі.

Це рішення спрямоване на зміцнення внутрішньої безпеки Республіки Польща та боротьбу з нелегальною міграцією, яка залишається викликом для регіону.

«Міністерство внутрішніх справ та адміністрації продовжує прикордонний контроль. З 5 квітня по 1 жовтня 2026 року буде збережено прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою», - повідомили у відомстві.

Зазначається, що це рішення випливає з необхідності протидії нелегальній міграції та забезпеченні внутрішньої безпеки РП. Підкреслюється, що за безпеку на кордоні відповідають прикордонники, поліція і війська тероборони Польщі.

Нагадаємо, польські прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно перевозили через кордон 12 росіян.

Затримання відбулося 31 березня в польському місті Сянок під час звичної перевірки транспорту на кордоні зі Словаччиною. Прикордонники зупинили автобус, всередині якого сиділи 12 громадян РФ, яких перевозили двоє українців.

З’ясувалось, що у всіх росіян немає документів, тому вони не можуть законно перетинати польсько-словацький кордон або перебувати у Польщі. Правоохоронці також установили, що росіяни подавали заявки на проживання в Угорщині й повинні були перебувати там без права на виїзд.