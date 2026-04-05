Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Польща продовжила прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: що відомо
Рішення випливає з необхідності протидії нелегальній міграції та забезпеченні внутрішньої безпеки РП
фото: Прикордонна служба Польщі (ілюстративне)

Польща продовжила перевірки безпеки та міграційного контролю на кордоні

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі оголосило про подовження терміну дії прикордонного контролю на внутрішніх межах ЄС. Згідно з офіційним повідомленням, особливий режим перевірок на кордонах з Німеччиною та Литвою діятиме з 5 квітня до 1 жовтня 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Польщі.

Це рішення спрямоване на зміцнення внутрішньої безпеки Республіки Польща та боротьбу з нелегальною міграцією, яка залишається викликом для регіону.

«Міністерство внутрішніх справ та адміністрації продовжує прикордонний контроль. З 5 квітня по 1 жовтня 2026 року буде збережено прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою», - повідомили у відомстві.

Зазначається, що це рішення випливає з необхідності протидії нелегальній міграції та забезпеченні внутрішньої безпеки РП. Підкреслюється, що за безпеку на кордоні відповідають прикордонники, поліція і війська тероборони Польщі.

Нагадаємо, польські прикордонники затримали двох громадян України, які незаконно перевозили через кордон 12 росіян. 

Затримання відбулося 31 березня в польському місті Сянок під час звичної перевірки транспорту на кордоні зі Словаччиною. Прикордонники зупинили автобус, всередині якого сиділи 12 громадян РФ, яких перевозили двоє українців.

З’ясувалось, що у всіх росіян немає документів, тому вони не можуть законно перетинати польсько-словацький кордон або перебувати у Польщі. Правоохоронці також установили, що росіяни подавали заявки на проживання в Угорщині й повинні були перебувати там без права на виїзд.

Теги: Польща кордон Німеччина Литва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Третя світова залежить від однієї людини: британський полковник назвав ключову умову
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Сербія заявила про можливу диверсію біля газопроводу: Україна відкинула звинувачення
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Іран оголосив про операції для нового порядку в Перській затоці
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Збиття F-15 над Іраном стало сигналом для Трампа – The Guardian
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Назвали неврівноваженим і божевільним: сенатори відреагували на заяву Трампа з лайкою
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску
Україна та Сирія домовилися відкрити посольства в Києві та Дамаску

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua