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ЗСУ повернули під свій контроль село біля Часового Яру – Bild

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ повернули під свій контроль село біля Часового Яру – Bild
ЗСУ відтіснили російських окупантів від каналу біля Часового Яру
фото: Генштаб

Українські воїни успішно контратакували і відбили Калинівку

На північ від Часова Яру українські Сили оборони успішно контратакували та відбили у російських військ селище Калинівка. Про це повідомляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

В аналізі зазначається, що під час наступу на Часів Яр на захід від Бахмута російська армія використовує тактику подвійного удару. ЗС РФ безпосередньо атакують мікрорайон «Канал» на сході міста, а також обходять його з флангів.

У Bild нагадують, що наприкінці квітня російські окупанти просунулися на півдні і досягли каналу Сіверський Донець-Донбас. На півночі вони нещодавно захопили селище Калинівка і також вийшли до каналу. При цьому мікрорайон «Канал» повністю зруйнований, але залишається в руках українських захисників.

ЗСУ повернули під свій контроль село біля Часового Яру – Bild фото 1

Однак, як пише Bild, днями ЗСУ успішно контратакували і відбили Калинівку.

«Українські війська відбили більшу частину Калинівки і відтіснили російських окупантів від каналу біля Часового Яру», – йдеться в повідомленні.

Раніше аналітики DeepState повідомляли, що поблизу Часового Яру в Донецькій області тривають запеклі бої. Російські загарбники просунулись поблизу міста. 

Нагадаємо, під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання співробітник видання «Українські новини» – командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 7 червня 2024 року 
Теги: Донеччина Часів Яр

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