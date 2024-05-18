Битва за Часів Яр: окупанти другу добу штурмують місто колонами танків і БМП

Часів Яр повністю під контролем Сил оборони України

Ситуація на Бахмутському напрямку дуже складна, але усі зусилля росіян по захопленню міста Часів Яр були марними. Про це в ефірі телемарафонe розповів Андрій Отченаш, командир екіпажу безпілотних літальних апаратів «Кара небесна» 4-ї бригади оперативного призначення «Рубіж» Національної гвардії України.

«Ситуація достатньо складна, адже ворог не полишає свої спроби захопити місто і водночас його обійти з двох сторін. Власне, найгірше - це те, що у них достатньо велика кількість резервів особового складу. Тобто в них немає жодних проблем з постійними штурмами», – зауважив Отченаш і додав, що це ускладнює ситуацію.

Водночас він підкреслив, що з точки зору стратегічних досягнень росіяни не отримали абсолютно нічого.

«Часів Яр повністю під контролем Сил оборони України», – наголосив військовий.

Як повідомляв удень 18 травня Генеральний штаб Збройних сил України, противник не відмовляється від намірів захоплення міста Часів Яр, попри втрати в живій силі та військовій техніці. Другу добу поспіль, в напрямку населеного пункту Новий противник широко застосовує бронетехніку.

«Так, минулої доби російські підрозділи двома танками та 21 бойовою машиною піхоти намагалися вклинитися в наш бойовий порядок, але зазнали втрат та відступили. За поточну добу ворог тут уже задіяв танк, дві БМП та два бронеавтомобілі «Тигр». В ході бою нашими військами було знищено танк та дві БМП, противник знову відступив», – сказано у повідомленні.

Раніше заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив, що висотний опорний пункт у місті Часів Яр є для України предметом занепокоєння, адже його втрата відкриває шлях на останні великі міста Донецької області. За його словами, захоплення Часового Яру – це лише питання часу, а ситуація може бути схожою до подій в Авдіївці.