Ворог просунувся в Кураховому – DeepState

Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення

Триває 1014 день повномасштабної війни

Російські загарбники просунулися в Старих Тернах та Пушкіному, Кураховому (Покровський район) і біля Кругляківки (Куп’янський район). Про це свідчать дані проєкту DeepState.

Крім того, експерти DeepState додали, що уточнили лінію зіткнення біля Нового Комара.

Нагадаємо, триває 1014 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Наші війська відбивали шість атак противника в районах Вовчанська та Стариці – чотири атаки відбито, два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Нескучне та Козача Лопань, застосувавши вісім КАБів.