Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог просунувся в Кураховому – DeepState

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ворог просунувся в Кураховому – DeepState
Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення
фото з відкритих джерел

Триває 1014 день повномасштабної війни

Російські загарбники просунулися в Старих Тернах та Пушкіному, Кураховому (Покровський район) і біля Кругляківки (Куп’янський район). Про це свідчать дані проєкту DeepState.

Крім того, експерти DeepState додали, що уточнили лінію зіткнення біля Нового Комара.

Нагадаємо, триває 1014 день повномасштабної війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 193 бойові зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Ситуація на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля.

Наші війська відбивали шість атак противника в районах Вовчанська та Стариці – чотири атаки відбито, два боєзіткнення тривають до цього часу. Ворог завдав авіаударів по населених пунктах Нескучне та Козача Лопань, застосувавши вісім КАБів.

Читайте також:

Теги: Україна росія війна ЗСУ окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Війна не припиниться доти, доки Москва не втратить спроможність продовжувати цю війну»
Умови Кремля будуть не про припинення вогню, а про те, якою має бути Україна. Хтось хоче в ГУЛАГ?
25 листопада, 10:22
Раніше Пеллегріні розміщував рекламні щити з написом: «Словаччина не відправить в Україну жодного солдата»
Президент Словаччини відхилив усі заявки громадян на вступ до лав ЗСУ
4 листопада, 19:44
Над ліквідацією наслідків працюють усі відповідні екстрені служби
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
8 листопада, 01:42
Наразі котику нічого не загрожує
У Харкові рятувальники дістали з-під завалів пухнастика
3 листопада, 13:06
Звіт ISW про ситуацію на фронті
Війська росіян просунулись одразу на кількох напрямках – карти ISW
4 листопада, 05:22
Звіт ISW щодо ситуації на фронті
Окупанти наступають на кількох напрямках, а ЗСУ мають успіх біля Часового Яру – карти ISW
6 листопада, 05:19
Сергій Стерненко заявив, що Олександр Сирський нібито особисто наказав оголосити його в розшук
Волонтер Стерненко звинуватив головкома Сирського у переслідуванні
8 листопада, 18:39
Роман Костенко повідомив деталі про демобілізацію
Стало відомо, коли Міноборони завершить законопроєкт про умови демобілізації
14 листопада, 15:30
Окупанти можуть заборонити представникам МАГАТЕ доступ на ЗАЕС
Росіяни грозяться не допускати експертів МАГАТЕ на окуповану ЗАЕС
15 листопада, 00:15

Події в Україні

Ворог просунувся в Кураховому – DeepState
Ворог просунувся в Кураховому – DeepState
Окупанти значно збільшили виробництво дронів-камікадзе, проте Україна знайшла вихід – ISW
Окупанти значно збільшили виробництво дронів-камікадзе, проте Україна знайшла вихід – ISW
«Шахед» знову атакував Тернопіль: частина міста без світла
«Шахед» знову атакував Тернопіль: частина міста без світла
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2024 року
Зеленський розкрив втрати українців у війні
Зеленський розкрив втрати українців у війні
Візит Шольца до України, новий пакет допомоги від Німеччини. Головне за 2 грудня
Візит Шольца до України, новий пакет допомоги від Німеччини. Головне за 2 грудня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
115K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 грудня: ситуація на фронті
41K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 грудня 2024
15K
Нардепка розповіла, коли відбудеться наступна індексація пенсій
13K
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
7547
Втрати ворога станом на 2 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
4520
РФ показала список на обмін понад 600 військовополонених українців: реакція Лубінця

Новини

3 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Протести в Грузії та атака дронів на Тернопіль: головне за ніч
Вчора, 06:57
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
ДТЕК отримав дві золоті нагороди Effie Awards за соціально важливу кампанію
30 листопада, 16:32
30 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 листопада, 00:00
Протести в Грузії, атака безпілотників на Росію. Головне за ніч
29 листопада, 07:07

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua