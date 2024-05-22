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Втрати ворога станом на 22 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 22 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Нині триває 819-й день повномасштабної війни в Україні
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 22 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 22 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 22 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 496370 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 7611 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14721 (+22) од,
  • артилерійських систем – 12820 (+41) од,
  • РСЗВ – 1077 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 812 (+1) од,
  • літаків – 354 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10346 (+56),
  • крилаті ракети ‒ 2208 (+1),
  • кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 17442 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2090 (+5)
Втрати ворога станом на 22 травня 2024 року
Втрати ворога станом на 22 травня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 22 травня:

  • у Чорному морі три ворожі кораблі;
  • в Азовському морі один ворожий корабель;
  • у Середземному морі два ворожі кораблі, усі вони носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря – п'ять суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 22 травня 2024 року
Активність флоту окупантів станом на 22 травня 2024 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Втрати авіаційних систем ворога

У ніч на 22 травня 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та з території тимчасово окупованого українського Криму. У результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили усі 24 «шахеди» у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

Втрати авіаційних систем ворога 22 травня травня 2024 року
Втрати авіаційних систем ворога 22 травня травня 2024 року
інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Нагадаємо, триває 819-й день повномасштабної війни в Україні. 

Як повідомлялося, російські війська підтвердили просування поблизу Вовчанська, Кліщіївки, Авдіївки та Донецька. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Теги: Генштаб втрати ворог

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