Втрати ворога станом на 22 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1300 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 22 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 22 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 22 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 496370 (+1300) осіб,
- танків ‒ 7611 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14721 (+22) од,
- артилерійських систем – 12820 (+41) од,
- РСЗВ – 1077 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 812 (+1) од,
- літаків – 354 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10346 (+56),
- крилаті ракети ‒ 2208 (+1),
- кораблі/катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 17442 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2090 (+5)
Активність флоту окупантів станом на 22 травня:
- у Чорному морі три ворожі кораблі;
- в Азовському морі один ворожий корабель;
- у Середземному морі два ворожі кораблі, усі вони носії крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 16 ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:
- до Азовського моря – дев'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря – п'ять суден, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
Втрати авіаційних систем ворога
У ніч на 22 травня 2024 року противник атакував 24-ма ударними БпЛА типу «Shahed». Пуски здійснювались із районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ (РФ) та з території тимчасово окупованого українського Криму. У результаті протиповітряного бою Сили оборони України збили усі 24 «шахеди» у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.
Нагадаємо, триває 819-й день повномасштабної війни в Україні.
Як повідомлялося, російські війська підтвердили просування поблизу Вовчанська, Кліщіївки, Авдіївки та Донецька. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Коментарі — 0