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«Росія постійно бреше». Військовий розповів про тактику окупантів у Бахмуті

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Росія постійно бреше». Військовий розповів про тактику окупантів у Бахмуті
Росіяни намагаються захопити Бахмут будь-якими можливими способами
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Росія постійно відправляє нових окупантів для штурмів українських позицій у Бахмуті

Росія постійно бреше про успіхи в Бахмуті та застосовує тактику випаленої землі, тиснучи на українські позиції за допомогою великої кількості особового складу, авіації, ракетних ударів, РСЗВ, ствольної артилерії та стрілецької зброї. Про це розповів розповів командир 127-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Роман Грищенко для проєкту Радіо Свободи «Донбас. Реалії». 

«Ворог всіляко намагається просунутися вглибину оборони, але українські бійці гідно стримують його і цілодобово ведуть бої», – зазначив військовий

У Бахмуті ситуація складається таким чином, що більше акцентується увага на артилерійських ударах і інших засобах ведення бойових дій, а не на техніці. За рахунок тактики великої кількості особового складу ворог продовжує підкріплювати свої ряди новими людьми.

 «Попри те, що довкола Бахмута відбувається активна війна, розповіді про повну облогу міста є неправдивими. Артилерійські обстріли здійснюються, проте військові готові до відповіді та здатні захистити свої позиції», – підкреслив Грищенко.

Більшість місцевого населення в Бахмуті евакуювали через застосування ворогом тактики випаленої землі. Однак, незважаючи на успішну евакуацію, деякі цивільні все ще залишаються в місті і військові продовжують проводити евакуацію.

«Щодня проводиться евакуація 1-2 людей, але ще залишилось декілька осіб, які відмовляються виїжджати з різних причин», – зазначив військовий.

Грищенко додав, що окупанти, поки просуваються, знищують все перед собою.

«Місто палає. Будинки рівняються з землею. Саме така тактика ворога. І там, де він проходить, місцевого населення не може просто залишатися апріорі», – зазначив Грищенко..

На запитання про відношення до заяв російських «воєнкорів», а також засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина про їхні неперевершені успіхи у Бахмуті та ймовірне захоплення міста, Грищенко відповів, що Росія безперервно бреше.

«Щодо Бахмуту Росія бреше постійно. З їхніх слів, вони його взяли ще місяці три тому», – підкреслив Грищенко.

За його словами, Бахмут вже на сьогодні свою основну ціль – сама фортеця – виконав, і продовжує виконувати. Українські військові продовжують захищати місто.

Нагадаємо, що конкуренція серед російських приватних військових компаній посилюється в Бахмуті, за який тривають запеклі бої, а сам Євген Пригожин лютує й протестує проти керівництва Росії

Нещодавно військові повідомили, скільки російських загарбників зараз воює проти України. 

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Теги: Бахмут окупанти

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