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Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10233 танків
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 1 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком»  з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.

Втрати Росії у війні на 1 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 березня втратила: 

  • особового складу – близько 875610 (+1050) осіб,
  • танків – 10233 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 21249 (+15) од,
  • артилерійських систем – 23908 (+61) од,
  • РСЗВ – 1304 (+1) од,
  • засоби ППО – 1088 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 27402 (+128),
  • крилаті ракети – 3085 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од,
  • спеціальна техніка – 3763 (+0).
Втрати Росії у війні на 1 березня 2025 року
Втрати Росії у війні на 1 березня 2025 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 березня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 12 суден, з них сім продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 11 суден, з них вісім рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 1 березня 2025 року
Активність флоту окупантів станом на 1 березня 2025 року
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1102-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Генштаб ЗСУ втрати війна військові окупанти смерть військова техніка зброя озброєння флот РФ корабель системи ППО

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