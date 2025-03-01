Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 1 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.
Втрати Росії у війні на 1 березня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 1 березня втратила:
- особового складу – близько 875610 (+1050) осіб,
- танків – 10233 (+11) од,
- бойових броньованих машин – 21249 (+15) од,
- артилерійських систем – 23908 (+61) од,
- РСЗВ – 1304 (+1) од,
- засоби ППО – 1088 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128),
- крилаті ракети – 3085 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од,
- спеціальна техніка – 3763 (+0).
Активність флоту окупантів станом на 1 березня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 12 суден, з них сім продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 11 суден, з них вісім рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1102-й день повномасштабної війни в Україні.
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