Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10233 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1050 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 1 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Генштабу у соцмережах.

Втрати Росії у війні на 1 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 1 березня втратила:

особового складу – близько 875610 (+1050) осіб,

танків – 10233 (+11) од,

бойових броньованих машин – 21249 (+15) од,

артилерійських систем – 23908 (+61) од,

РСЗВ – 1304 (+1) од,

засоби ППО – 1088 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128),

крилаті ракети – 3085 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од,

спеціальна техніка – 3763 (+0).

Втрати Росії у війні на 1 березня 2025 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 1 березня

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 12 суден, з них сім продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 11 суден, з них вісім рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 1 березня 2025 року інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1102-й день повномасштабної війни в Україні.