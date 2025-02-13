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Як має змінитися українське село після війни? Демографи дали вказівку владі

Валерія Димчук
glavcom.ua
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Як має змінитися українське село після війни? Демографи дали вказівку владі
В якій частині України населення збільшиться після війни
фото: Unsplash

Елла Лібанова вважає, що Україна після війни буде зовсім іншою – і нова карта розселення стане ключовим фактором її розвитку

Після завершення війни система розселення в Україні зазнає значних змін, переконана Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та соціальних наук імені М.В. Птухи НАН України. На її думку, одним із ключових трендів стане зростання населення центральних регіонів. Також потрібно звернути увагу саме на розвиток сіл. Про це вона розповіла у інтерв'ю Центру протидії дезінформації.

Лібанова вважає, що українські міста, особливо центральної частини країни, відчутно збільшаться: «я думаю, що більше стане населення в центральній Україні. Значно більше, ніж зараз, і це стосуватиметься практично всіх міст».

Ще один важливий напрям – розвиток сучасного села. Вона наголошує, що українці мають отримати можливість комфортно жити в селі, працюючи чи навчаючись у місті.

«Якщо ми збираємося грати в «шароварщину» і розповідати, що тільки в селі український дух зберігається, то це не той шлях, яким треба йти. Треба сучасне село будувати. Там має бути вода, каналізація нормальна, електрика і передусім дороги, які дадуть можливість людям жити в селі, а працювати та навчатися в місті», – розповіла вона.

Окрім того, за словами Лібанової, у післявоєнній Україні сформується декілька ключових мегаполісів – це Київ, Львів, Дніпро, Одеса, Харків, а потенційно і Донецьк. Запоріжжя також має шанс стати потужним центром, якщо зможе вийти з ролі супутника Дніпра: «Метрополіс – це ж не просто про кількість населення, це про функції, які дають можливість здійснювати свій вплив на територію».

Нагадаємо, раніше Лібанова назвала єдиний спосіб відновлення чисельності українців. А демограф Олександр Гладув назвав реальне число, скільки людей залишились жити в Україні.

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Теги: війна Україна село

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