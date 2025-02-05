Головна Спорт Новини
search button user button menu button

ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який був чемпіоном Самарської області з боксу

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який був чемпіоном Самарської області з боксу
Окупант був дворазовим чемпіоном та шестиразовим призером Самарської області з боксу

Петриков у жовтні 2022 року приєднався до ПВК «Вагнер»

Захисники України ліквідували «вагнерівця» Олександра Петрикова, який був чемпіоном Самарської області з боксу. Про це інформує Base of Ukrainian Sports.

Зазначається, що Петриков народився 3 травня 1996 року. Під час навчання почав займатися боксом. Брав участь у регіональних та всеросійських змаганнях. Окупант був дворазовим чемпіоном та шестиразовим призером Самарської області з боксу.

У жовтні 2022 року Петриков приєднався до ПВК «Вагнер». У березні 2023 року він підписав контракт зі збройними силами РФ.

Окупант був ліквідований 14 січня 2025 року.

Нагадаємо, захисниками України у Курській області був ліквідований окупант Олександр Рудь – дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон Росії з шотокан карате-до. Про це інформує Watchers. 

Зазначається, що також у РФ Рудю був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту міжнародного класу».

Наразі в соціальних мережах, російських ЗМІ та на сайтах спортивних федерацій відсутня точна інформація про дату, місце та обставини загибелі Рудя. Ймовірно, це пов’язано з тим, що окупанта було ліквідовано на території Курської області.

2 лютого у російському Майкопі був проведений турнір, присвячений пам’яті окупанта Рудя. У коментарі до відео з турніру росіяни вперше визнали, що загарбник був ліквідований на території Курської області.

Нагадаємо, Міжнародна федерація каное (ICF) після звернення українського журналіста Артема Худолєєва перевірить «нейтральність» російської слаломістки Алсу Міназової.

Зазначається, що нещодавно Міназова отримала від ICF статус «нейтральної» атлетки. Це дозволить їй брати участь в міжнародних змаганнях.

Раніше росіянка брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Український журналіст звернувся з запитом до керівників ICF щодо «нейтрального» статусу Міназової та інформації про її участь у пропагандистських заходах.

Президент ICF Томас Конечко відреагував на запит та відповів, що ICF перевірить інформацію щодо Міназової.

«Шановний Артеме! Велика подяка за ваш лист та інформацію, що міститься в ньому. Ми маємо чітку політику щодо нейтральних спортсменів, схвалену нашою радою ICF у 2023 році, щоб дозволити нейтральним спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у змаганнях, яка добре спрацювала протягом минулого року. Відповідно до нашої політики ми передамо вашу інформацію на розгляд нашій комісії ICF. Ще раз дякую за вашу інформацію та вашу відданість», – йшлося у листі президента ICF Конечка.

Як повідомляв «Главком», Міназова також у соцмережах вітала Хабірова з днем ​​народження.

Варто зазначити, що Лавров потрапив під санкції Австралії, Швейцарії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США, Японії та Великої Британії за підтримку війни проти України. Хабіров потрапив під санкції Австралії, Нової Зеландії, Канади, ЄС, України, США та Великої Британії за підтримку російської агресії проти України.

Міназова також вподобала пост в Instagram з Путіним.

Нагадаємо, веслувальниця Лариса Жалінська, яка служила в Національній гвардії України, виїхала з України за туристичною путівкою і поїхала в Росію.

В інтерв'ю російським пропагандистам з RT вона заявила, що «вона росіянка», а також розповіла, як потрапила до Москви.

«Сьогодні мої дії багато хто кваліфікує як втечу в Росію, але я б не вважала це втечею. Я б це назвала поверненням на батьківщину, на історичну батьківщину. Я є росіянкою за національністю, моє рідне місто – це місто Приморськ Запорізької області Російської Федерації, я завжди була російськомовна.

Мені на руку зіграло те, що з весни 2024 року жінкам-військовослужбовцям стали надавати відпустки з правом виїзду за кордон, зокрема за туристичними путівками. Тому мною була придбана туристична путівка до Чехії. Також я підстрахувалася, оформила другий закордонний паспорт, не сповістивши про це військову частину.

Саме за цим паспортом я згодом перетнула кордон. Раніше за допомогою Telegram-каналів і друзів з Росії я знайшла перевізників, які вивозять зі Львова до Польщі і там допомагають через спеціальні чати знайти перевізників, які вже перетинають польсько-білоруський кордон. Також за допомогою друзів з Росії було куплено квиток на літак Мінськ-Москва», – сказала Жалінська.

Жалінська неодноразово ставала чемпіонкою України з академічного веслування, на останньому чемпіонаті України в 2024 році на її рахунку дві бронзи та срібло, в 2023 році вона мала чотири золота.

Теги: росія війна ПВК «Вагнер» ПВК Вагнера бокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як гранти розколюють українське суспільство
Хто контролює гранти і чому це розколює українське суспільство
31 сiчня, 15:12
Унаслідок ворожої атаки загинуло 19 місцевих жителів, а ще 46 – зазнали поранень різного ступеня тяжкості
СБУ встановила російських генералів, які наказали атакувати «Епіцентр» у Харкові
30 сiчня, 17:06
Ще раніше Головне управління розвідки спростувало інформацію про начебто цитату голови відомства Кирила Буданова з закритого засідання Верховної Ради
«Хочете, анекдот розповім?» Буданов відреагував на чутки про його «заяву» щодо України
29 сiчня, 15:26
Атомний криголам «50 років Перемоги» отримав пошкодження обшивки краю лівого борту. На фото видно величезну дірку в корпусі
Величезна дірка в корпусі криголама. У Карському морі зіткнулися два кораблі РФ
28 сiчня, 21:47
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 20561 бойову броньовану машину
Втрати ворога станом на 27 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
27 сiчня, 07:37
Ракетна атака по Запоріжжю, загинула людина, 24 поранені: на місцях обстрілів працюють поліцейські
Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
23 сiчня, 06:01
Кіт Келлог отримав завдання від Трампа щодо війни в Україні
Трамп доручив урегулювати війну в Україні за 100 днів – WSJ
22 сiчня, 09:41
Нафтобазу атакували підрозділи Головного управління розвідки та Сил безпілотних систем ЗСУ
Генштаб ЗСУ підтвердив ураження нафтобази в Енгельсі
8 сiчня, 10:57
У Фінському заливі охорону нестимуть переважно кораблі Фінляндії та Естонії
НАТО готується до охорони підводної інфраструктури у Балтійському морі
7 сiчня, 17:01

Новини

ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який був чемпіоном Самарської області з боксу
ЗСУ ліквідували «вагнерівця», який був чемпіоном Самарської області з боксу
Збірна України з футзалу розгромила Німеччину у відборі до Євро-2026
Збірна України з футзалу розгромила Німеччину у відборі до Євро-2026
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
У Курській області Сили оборони ліквідували дворазового чемпіона світу з карате Рудя
Роналду про завершення кар'єри: «Я знаю, що це близько»
Роналду про завершення кар'єри: «Я знаю, що це близько»
Збірну Росії з хокею відсторонено від участі у чемпіонаті світу 2026 року
Збірну Росії з хокею відсторонено від участі у чемпіонаті світу 2026 року
Португальський футбольний тренер потрапив у незручне становище через помилку перекладача (відео)
Португальський футбольний тренер потрапив у незручне становище через помилку перекладача (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
161K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 лютого: ситуація на фронті
55K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 лютого 2025
17K
ЦРУ запропонувало всім своїм співробітникам звільнитися – WSJ
12K
Помічникам Маска вдалося відкрити секретну кімнату USAID – Bloomberg
9484
Українські військові затрофеїли російську лазню і показали її зсередини
9157
Нова перша леді Сирії вперше з'явилась на публіці: що про неї відомо

Новини

5 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога в Києві тривала більше години
Вчора, 06:07
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 3 лютого
3 лютого, 06:00
Протести із побиттям у Грузії, дрони атакували НПЗ у Волгограді: головне за ніч
3 лютого, 05:50
Польща може позбавити безкоштовної медичної допомоги деяких українців: про кого йдеться
3 лютого, 04:00

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua