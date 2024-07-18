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ЗСУ вперше уразили російську САУ «Мальва» FPV-дроном (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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ЗСУ вперше уразили російську САУ «Мальва» FPV-дроном (відео)
«Мальва» є аналогом французької системи «Цезар» і української «Богдани»
фото ілюстративне

Новітня установка окупантів була пошкоджена на напрямку Липці-Глибоке в Харківській області

Екіпаж батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів (БУБпАК) «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка вперше уразив самохідну артилерійську установку (САУ) 2С43 «Мальва» окупантів за допомогою FPV-дрона. Відповідне відео опублікував командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр у своєму Telegram-каналі.

Український офіцер зазначив, що це перший в історії випадок, коли дрон-камікадзе завдав удару по російській САУ «Мальва». Новітня установка була пошкоджена на напрямку Липці-Глибоке в Харківській області.

Як зазначає військовий, «Мальва» є аналогом французької системи «Цезар» і української «Богдани». Система може вести автоматизований вогонь на відстані до 25 кілометрів. Перші САУ «Мальва» були зафіксовані на фронті в Україні на початку червня 2024 року.

«Скоро будуть зафіксовані останні – з почином, так би мовити», – заявив командир БУБпАК.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники уразили російський комплекс С-300 на тимчасово окупованій Донеччині. 

Читайте також: Втрати ворога станом на 18 липня 2024 – Генштаб ЗСУ 
Теги: ЗСУ війна

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