ЗСУ вперше уразили російську САУ «Мальва» FPV-дроном (відео)

Новітня установка окупантів була пошкоджена на напрямку Липці-Глибоке в Харківській області

Екіпаж батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів (БУБпАК) «Ахіллес» 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка вперше уразив самохідну артилерійську установку (САУ) 2С43 «Мальва» окупантів за допомогою FPV-дрона. Відповідне відео опублікував командир батальйону ударних БпАК «Ахіллес» 92-ї ОШБр у своєму Telegram-каналі.

Український офіцер зазначив, що це перший в історії випадок, коли дрон-камікадзе завдав удару по російській САУ «Мальва». Новітня установка була пошкоджена на напрямку Липці-Глибоке в Харківській області.

ЗСУ вперше в історії уразили російську самохідну артилерійську установку 2С43 «Мальва» FPV-дроном.



🎥 ФЕДОРЕНКО (АХІЛЛЕС) pic.twitter.com/JpQIlxVW1y — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 18, 2024

Як зазначає військовий, «Мальва» є аналогом французької системи «Цезар» і української «Богдани». Система може вести автоматизований вогонь на відстані до 25 кілометрів. Перші САУ «Мальва» були зафіксовані на фронті в Україні на початку червня 2024 року.

«Скоро будуть зафіксовані останні – з почином, так би мовити», – заявив командир БУБпАК.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські захисники уразили російський комплекс С-300 на тимчасово окупованій Донеччині.