Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 39678 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 7 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ.

Втрати Росії у війні на 7 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 березня втратила:

особового складу – близько 882950 (+1150) осіб,

танків – 10264 (+3) од,

бойових броньованих машин – 21334 (+23) од,

артилерійських систем – 24124 (+16) од,

РСЗВ – 1306 (+0) од,

засоби ППО – 1096 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28024 (+95),

крилаті ракети – 3085 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72) од,

спеціальна техніка – 3769 (+0)

Втрати ворога станом на ранок 7 березня Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 березня

В Чорному морі ворожі три ворожих кораблі, з які є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до восьми ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 22 судна, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – п'ять суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор.

Активність ворожого флоту станом на ранок 7 березня ВМС ЗСУ

Нині триває 1108-й день повномасштабної війни в Україні.