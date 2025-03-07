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Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 7 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 39678 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн
фото: Міноборони

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1150 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 7 березня 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Генштаб ЗСУ

Втрати Росії у війні на 7 березня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 7 березня втратила:

  • особового складу – близько 882950 (+1150) осіб,
  • танків – 10264 (+3) од,
  • бойових броньованих машин – 21334 (+23) од,
  • артилерійських систем – 24124 (+16) од,
  • РСЗВ – 1306 (+0) од,
  • засоби ППО – 1096 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 28024 (+95),
  • крилаті ракети – 3085 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39678 (+72) од,
  • спеціальна техніка – 3769 (+0)
Втрати ворога станом на ранок 7 березня
Втрати ворога станом на ранок 7 березня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 7 березня

  • В Чорному морі ворожі три ворожих кораблі, з які є носіями крилатих ракет «Калібр»,  загальним залпом до восьми ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі чотири ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 22 судна, з них п'ять продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них два продовжили рух з протоки Босфор. 
Активність ворожого флоту станом на ранок 7 березня
Активність ворожого флоту станом на ранок 7 березня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1108-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти Генштаб втрати війна Чорне море Азовське море

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