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Вперше в історії людство порушило колообіг води на планеті: науковці заявили про наслідки

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Вперше в історії людство порушило колообіг води на планеті: науковці заявили про наслідки
Людство порушило колообіг води
фото з відкритих джерел

Рівновага колообігу води на Землі порушена людьми

Вперше в історії людство порушило природний водний цикл, що призводить до нестачі водних ресурсів, негативно впливає на економіку та загрожує життю людей. Про це повідомляє CNN з посиланням на доповідь Глобальної комісії з економіки води.

«Уперше в історії людства ми виводимо глобальний водний цикл з рівноваги, – сказав співголова комісії Йоган Рокстрем. – На опади як джерело всієї прісної води більше не можна покладатися».

Роки нераціонального землекористування та неправильного управління водними ресурсами, разом із кліматичною кризою, викликаною діяльністю людини, призвели до «безпрецедентного стресу» для глобального водного циклу, йдеться у звіті.

Через ці порушення майже 3 мільярди людей відчувають нестачу води. Урожайність знижується, а «населені пункти опускаються», оскільки висихають ґрунтові води під ними.

Якщо не вжити негайних заходів, наслідки можуть бути ще більш руйнівними, попереджають автори звіту. Водна криза ставить під загрозу понад 50% світового продовольчого виробництва і може знизити ВВП країн на 8% до 2050 року, причому у країнах з низькими доходами втрати можуть досягти 15%.

У документі також розрізняють два типи води: «блакитну воду», що міститься у річках, озерах і підземних водах, та «зелену воду» – вологу, яка накопичується у ґрунті та рослинах.

Безперебійне постачання зеленої води є критично важливим для рослинності, яка поглинає вуглець, що сприяє глобальному потеплінню. Однак людська діяльність, така як осушення водно-болотних угідь і вирубка лісів, виснажує ці природні поглиначі вуглецю, що прискорює зміни клімату. Водночас спека, викликана зміною клімату, висушує ландшафти, зменшує рівень вологи та збільшує ризик виникнення пожеж.

Проблема ускладнюється зростаючим попитом на воду. За даними доповіді, кожна людина потребує в середньому 4 тис. літрів води на день для «гідного життя», що значно перевищує 50-100 літрів, які ООН вважає мінімумом для задоволення основних потреб.

Автори звіту закликають уряди країн визнати водний цикл «спільним ресурсом» і вирішувати питання водних проблем спільно. Вони також наголошують на необхідності «перегляду ролі води в економіці».

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що російські екологи б'ють на сполох через руйнівні наслідки повені на річці Тобол. На їх думку, існує висока ймовірність забруднення води небезпечними речовинами, що спричинить зростання онкологічних захворювань у населення.

До слова, в жовтні українські екологи проаналізували вміст шкідливих речовин в повітрі в столиці України.

Раніше стало відомо, що поблизу села Літки Броварського району Київської області на річці Десна нижче гирла річки Любич екологи встановили ще дві аераційні установки. Моніторинг екологічного стану води триває цілодобово. 

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Теги: спека криза населення втрати наука Планета Земля

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