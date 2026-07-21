ЗСУ вдарили по аеродрому «Халіно» на Курщині: знищено МіГ-29 та комплекс «Панцир-С1»

Успішну бойову операцію провели воїни 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс»

Сили оборони України завдали успішного удару по військовому аеродрому «Халіно», що розташований у Курській області РФ. Унаслідок точної операції уражено ворожий винищувач МіГ-29 та зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформує «Главком».

Успішну бойову операцію провели воїни 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс».

Втрати ворога внаслідок цього удару є суттєвими й у грошовому еквіваленті. Орієнтовна вартість знищеного винищувача МіГ-29 становить близько $25 млн, а комплекс «Панцир-С1» оцінюється приблизно у $20 млн. Таким чином, лише за одну операцію російські окупанти втратили техніки щонайменше на $45 млн.

Військовий аеродром «Халіно» російські окупанти активно використовують для базування винищувальної авіації та здійснення системних атак по території України, зокрема по прикордонних регіонах. Зенітний комплекс «Панцир-С1», який був покликаний прикривати об'єкт від повітряних атак, знищено разом із ворожим літаком.

Нагадаємо, воїни 40-ї окремої бригади морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ провели успішну комплексну операцію на тимчасово окупованій території Херсонської області. У результаті бойової роботи було вперше завдано ударів по об'єктах російських військ у районі курортного населеного пункту Залізний Порт.

До слова, у ніч на 19 липня Сили оборони України завдали ударів по двох російських танкерах у Чорному морі, плавучому крану в Азовському морі та низці військових об'єктів на тимчасово окупованих територіях. За даними Генштабу ЗСУ, також були уражені зенітний ракетний комплекс «Бук» у Запорізькій області та міст, який російські війська використовували для військової логістики на Донеччині.