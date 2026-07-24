Головна Світ Політика
search button user button menu button

КНДР підтвердила подальшу підтримку Росії у війні проти України

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
КНДР підтвердила подальшу підтримку Росії у війні проти України
Заяву зробили під час візиту глави МЗС КНДР до Москви
фото з відкритих джерел

Цой Сон Хі: підтримка Пхеньяном політики Кремля є непохитною

Північна Корея продовжить підтримувати війну Росії проти України. Про це заявила міністр закордонних справ КНДР Цой Сон Хі під час візиту до Москви 21 липня. Про це пише «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Що заявили в Пхеньяні й Москві

«Повна підтримка Пхеньяном внутрішньої та зовнішньої політики РФ є непохитною», – процитувало заяву дипломатки північнокорейське державне агентство ЦТАК. У публікації, розрахованій передусім на читачів у самій КНДР, дії Росії описали як спрямовані на «усунення причин конфлікту в Україні», а також на захист національного суверенітету, територіальної цілісності й міжнародної справедливості.

У відповідь Москва запевнила Пхеньян у повній підтримці під час захисту національного суверенітету КНДР, зазначило агентство.

Як розвивається співпраця Москви і Пхеньяна

Північна Корея, яка перебуває майже в повній міжнародній дипломатичній ізоляції, і Росія посилили взаємну співпрацю після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Пхеньян направляє до Росії солдатів і озброєння, натомість Москва забезпечує союзницю продовольством і технологіями. У відео, оприлюдненому 19 липня, президент РФ Володимир Путін подякував Північній Кореї за допомогу.

Південнокорейські ЗМІ вважають, що візит Цой Сон Хі до Москви може готувати ґрунт для найближчого відвідання Росії лідером КНДР Кім Чен Ином.

Нагадаємо, масштаби військової підтримки Росії з боку Пхеньяна регулярно підтверджує розвідка: за даними південнокорейських спецслужб, КНДР уже передала Росії понад 12 млн снарядів калібру 152 мм, а також близько 13 тис. військовослужбовців. За оцінками аналітиків, ця допомога вже принесла Північній Кореї доходи, що дорівнюють половині її ВВП.

Читайте також:

Теги: Москва озброєння президент путін міністр росія розвідка Північна Корея

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що міг вимагати Путін від Лукашенка?
Дводенні переговори Путін-Лукашенко. Про що не домовилися диктатори?
28 червня, 14:02
Червень 2026 року став одним із найінтенсивніших місяців далекобійних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії
«40 днів бомбардувань Росії – мало». Російський економіст закликав Зеленського не зупинятися
4 липня, 13:37
Оптичне волокно для FPV-дронів у Добропіллі
Reuters: Росія знайшла спосіб обходити захист українських електропідстанцій
10 липня, 16:13
Путін шукає способи фінансування війни
Путін знайшов новий спосіб фінансування війни
21 липня, 16:47
Лубінець з російською омбудсменкою обговорили взаємну передачу листів і пакунків від військовополонених їхнім родинам
Лубінець провів зустріч із російською омбудсменкою
26 червня, 19:31
Стефанчук вручив Кучмі нагрудний знак «За розбудову парламентаризму» імені В’ячеслава Чорновола
Стефанчук нагородив Кучму відзнакою Верховної Ради. Чому це викликало обурення у соцмережах
28 червня, 17:40
Володимир Зеленський підписав нові укази
Зеленський увів у дію нові санкції РНБО: до списку потрапив екснардеп Береза
7 липня, 12:39
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан закликав зупинити бойові дії у двох критичних сферах
Туреччина запропонувала Україні та Росії новий формат перемир'я
16 липня, 19:55
Удар по нафтобазі під Москвою. Генштаб повідомив деталі
Удар по нафтобазі під Москвою. Генштаб повідомив деталі
18 липня, 14:21

Політика

КНДР підтвердила подальшу підтримку Росії у війні проти України
КНДР підтвердила подальшу підтримку Росії у війні проти України
Німеччина пом'якшила санкції проти РФ заради рибних паличок – Der Spiegel
Німеччина пом'якшила санкції проти РФ заради рибних паличок – Der Spiegel
Росія закупила в Індії бензин, вироблений з власної нафти – FT
Росія закупила в Індії бензин, вироблений з власної нафти – FT
Китай отримує від Росії небезпечний військовий досвід - The Economist
Китай отримує від Росії небезпечний військовий досвід - The Economist
Росія годинами тримає дипломатів на кордоні: глава МЗС Молдови зробив заяву
Росія годинами тримає дипломатів на кордоні: глава МЗС Молдови зробив заяву
Дрон атакував авто в Білгороді: загинув лідер Компартії
Дрон атакував авто в Білгороді: загинув лідер Компартії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
357K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 липня 2026
111K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
101K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
88K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого
85K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення

Новини

Буданов назвав два процеси, які сприяють досягненню миру
Вчора, 17:58
У Познані відкривається нове Консульство України: Сибіга розповів деталі
22 липня, 20:55
The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
21 липня, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua