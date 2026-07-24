КНДР підтвердила подальшу підтримку Росії у війні проти України

Заяву зробили під час візиту глави МЗС КНДР до Москви

Цой Сон Хі: підтримка Пхеньяном політики Кремля є непохитною

Північна Корея продовжить підтримувати війну Росії проти України. Про це заявила міністр закордонних справ КНДР Цой Сон Хі під час візиту до Москви 21 липня. Про це пише «Главком» з посиланням на Deutsche Welle.

Що заявили в Пхеньяні й Москві

«Повна підтримка Пхеньяном внутрішньої та зовнішньої політики РФ є непохитною», – процитувало заяву дипломатки північнокорейське державне агентство ЦТАК. У публікації, розрахованій передусім на читачів у самій КНДР, дії Росії описали як спрямовані на «усунення причин конфлікту в Україні», а також на захист національного суверенітету, територіальної цілісності й міжнародної справедливості.

У відповідь Москва запевнила Пхеньян у повній підтримці під час захисту національного суверенітету КНДР, зазначило агентство.

Як розвивається співпраця Москви і Пхеньяна

Північна Корея, яка перебуває майже в повній міжнародній дипломатичній ізоляції, і Росія посилили взаємну співпрацю після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року. Пхеньян направляє до Росії солдатів і озброєння, натомість Москва забезпечує союзницю продовольством і технологіями. У відео, оприлюдненому 19 липня, президент РФ Володимир Путін подякував Північній Кореї за допомогу.

Південнокорейські ЗМІ вважають, що візит Цой Сон Хі до Москви може готувати ґрунт для найближчого відвідання Росії лідером КНДР Кім Чен Ином.

Нагадаємо, масштаби військової підтримки Росії з боку Пхеньяна регулярно підтверджує розвідка: за даними південнокорейських спецслужб, КНДР уже передала Росії понад 12 млн снарядів калібру 152 мм, а також близько 13 тис. військовослужбовців. За оцінками аналітиків, ця допомога вже принесла Північній Кореї доходи, що дорівнюють половині її ВВП.