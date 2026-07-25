У Німеччині літак врізався у житловий будинок

У момент катастрофи сім’я, яка мешкала в будинку, не перебувала всередині

У німецькій громаді Гандеркезе, що в землі Нижня Саксонія, сталася авіакатастрофа з легкомоторним літаком, який врізався у дах житлового будинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За даними поліції, внаслідок інциденту загинула одна людина, і поки що невідомо, чи був це пілот.

За наявними даними, на борту перебувала ще одна людина, однак її поки що знайти не вдалося. Для пошуків рятувальники використовують безпілотники.

У будинок неможливо увійти звичайним способом, оскільки, ймовірно, він може обвалитися. Повітряне судно доведеться підняти краном, і ця операція триватиме кілька годин.

У літака повністю зруйнована кабіна, крила відірвалися, а уламки впали на землю.

У момент катастрофи сім’я, яка мешкала в будинку, не перебувала всередині.

Мешканців, які проживали в радіусі 100 метрів від місця події, було евакуйовано з їхніх будинків. Із міркувань безпеки електропостачання було тимчасово відключено на всій довжині дороги, де розташована постраждала споруда.

Згідно з даними онлайн-рейсів, літак вилетів із Бремена вранці, приземлився на аеродромі Гандеркезе після 12-хвилинного польоту й незабаром знову злетів. А приблизно через шість хвилин врізався в житловий будинок.

Служба новин Tagesschau повідомляє, що зазнав аварії літак італійського виробника Tecnam. Причина катастрофи поки що невідома.

Нагадаємо, літак Boeing 737 авіакомпанії Ryanair був змушений повернутися до аеропорту грецьких Салонік невдовзі після зльоту через розгерметизацію салону. За словами очевидців, під час інциденту 60-річного пасажира частково затягнуло в отвір від ілюмінатора, однак його врятував пристебнутий ремінь безпеки.