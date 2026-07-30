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ДБР розпочало розслідування падіння винищувача F-16 на Полтавщині

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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ДБР розпочало розслідування падіння винищувача F-16 на Полтавщині
ДБР встановлює причини падіння винищувача F-16 на Полтавщині
фото: ДБР

Пілот встиг катапультуватися. Його життю наразі нічого не загрожує

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом падіння винищувача F-16 Повітряних сил ЗСУ під час виконання бойового завдання на Полтавщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, літак зазнав аварії 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі Полтавської області.

Пілот встиг катапультуватися. Його життю наразі нічого не загрожує.

Одразу після авіаційної події на місце виїхала слідчо-оперативна група Територіального управління ДБР у Полтаві. Слідчі дії тривали всю ніч і продовжуються.

Правоохоронці встановлюють усі обставини падіння винищувача. Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України – порушення правил польотів або підготовки до них, а також правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Полтавська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, 29 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили про втрату винищувача F-16 під час виконання бойового завдання на одному з напрямків. За попередніми даними, у польоті на борту виникла нештатна ситуація, через що льотчик був змушений катапультуватися. Пілота успішно евакуювали, жертв серед цивільного населення та руйнувань на землі немає. Обставини аварії встановлює спеціальна комісія.

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Теги: розслідування ДБР F-16 Полтавщина винищувач Повітряні сили ЗСУ

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