Скільки ракет і дронів Росія випустила вночі по Одещині: уточнені дані

Під час масованої атаки зафіксовано влучання на дев'яти локаціях в Одесі та області

У ніч проти 9 серпня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Одеську область, застосувавши 11 ракет різних типів та до 100 безпілотників. Більшість ракет заходили на цілі за балістичною траєкторією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Серед використаних росіянами безпілотників були, зокрема, реактивні дрони та баражуючі боєприпаси типу «Бандероль». За уточненими даними станом на 08:00, українська протиповітряна оборона знищила 72% ворожих БпЛА. Також вдалося збити п'ять із шести «Бандеролів» та одну ракету.

Ще три російські ракети внаслідок активної протидії не досягли визначених цілей. Місця їхнього падіння наразі встановлюють.

Водночас уникнути влучань не вдалося. В Одесі та інших районах області зафіксовано ураження ракетами та ударними безпілотниками на дев'яти локаціях.

Вдень Росія продовжила застосовувати авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. Після масованого нічного удару ворог знову спрямував повітряні цілі у бік Одещини. У регіоні лунали вибухи.

Нагадаємо, що внаслідок нічної російської атаки на Одесу було пошкоджено енергетичні об'єкти. Частина міста залишилася без електропостачання, також виникли перебої з водою та мобільним зв'язком. Через знеструмлення в Одесі тимчасово призупинили рух електротранспорту, частину маршрутів почали дублювати автобусами.