На Полтавщині викрито зловмисницю, яка «злила» в мережу локацію ЗСУ
Жінка розмістила публікацію з локацією воїнів ЗСУ в інтернет-спільноті, яка налічує майже 10 тисяч учасників
Служба безпеки України викрила мешканку Полтавського району, яка розмістила в одній із соцмереж інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ на Полтавщині. Про це повідомляє Управління СБ України в Полтавській області.
Зазначається, що фігуранткою виявилася переселенка з Луганщини, яка переїхала на Полтавщину після початку повномасштабного вторгнення.
Відомо, що жінка оприлюднила інформацію про місце розташування українських військових у інтернет-спільноті, яка налічує майже 10 тисяч учасників. Після публікації одразу було вжито заходів для убезпечення особового складу військового підрозділу та унеможливлення нанесення ворожого удару.
Під час обшуків за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.
Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.
Нагадаємо, що німецьке подружжя зізналося у вбивстві двох українок заради викрадення немовляти.
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