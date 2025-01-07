Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

На Полтавщині викрито зловмисницю, яка «злила» в мережу локацію ЗСУ

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Полтавщині викрито зловмисницю, яка «злила» в мережу локацію ЗСУ
СБУ викрила на Полтавщині зловмисницю, яка «злила» в інтернет локацію базування військових ЗСУ
фото з відкритих джерел

Жінка розмістила публікацію з локацією воїнів ЗСУ в інтернет-спільноті, яка налічує майже 10 тисяч учасників

Служба безпеки України викрила мешканку Полтавського району, яка розмістила в одній із соцмереж інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ на Полтавщині. Про це повідомляє Управління СБ України в Полтавській області.

Зазначається, що фігуранткою виявилася переселенка з Луганщини, яка переїхала на Полтавщину після початку повномасштабного вторгнення.

Відомо, що жінка оприлюднила інформацію про місце розташування українських військових у інтернет-спільноті, яка налічує майже 10 тисяч учасників. Після публікації одразу було вжито заходів для убезпечення особового складу військового підрозділу та унеможливлення нанесення ворожого удару.

На Полтавщині викрито зловмисницю, яка «злила» в мережу локацію ЗСУ фото 1

Під час обшуків за місцем проживання фігурантки правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Зловмисниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, що німецьке подружжя зізналося у вбивстві двох українок заради викрадення немовляти.

Читайте також:

Теги: інтернет ЗСУ засуджені СБУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 6 січня
Карта бойових дій в Україні станом на 6 січня 2025 року
Вчора, 00:31
Солдатам і сержантам стане простіше отримати офіцерські звання – президент
Солдатам і сержантам стане простіше отримати офіцерські звання – президент
30 грудня, 2024, 22:49
Ситуація на фронті 30 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 30 грудня 2024 року
30 грудня, 2024, 00:26
Поранення в столиці отримали більше 1750 мешканців, зокрема 106 дітей
Скільки цивільних загинуло в Києві від початку повномасштабної війни: дані КМДА
29 грудня, 2024, 06:36
За дитячу порнографію, екстремальне порно та порно без згоди кримінальна відповідальність залишиться
Комітет Верховної ради підтримав законопроєкт про декриміналізацію порно
23 грудня, 2024, 13:36
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки та Кругляківки
Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року
22 грудня, 2024, 00:35
Iris-T – одна з найсучасніших систем ППО у Німеччині
Німеччина передала Україні ще один комплекс Iris-T
20 грудня, 2024, 16:59
Україна заочно засудила голову Держдуми РФ до 15 років тюрми
Україна заочно засудила голову Держдуми РФ до 15 років тюрми
12 грудня, 2024, 14:09
Українські сили мають успіх на північний захід від Суджі
Ситуація на фронті та повалення уряду Асада: головне за ніч
8 грудня, 2024, 07:00

Кримінал

Суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді нардепа Шевченка
Суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді нардепа Шевченка
На Полтавщині викрито зловмисницю, яка «злила» в мережу локацію ЗСУ
На Полтавщині викрито зловмисницю, яка «злила» в мережу локацію ЗСУ
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
Організували систему «відкатів»: на Львівщині затримано посадовців міської ради
У Дніпрі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік вдарив ножем поліцейського
У Дніпрі під час конфлікту з представниками ТЦК чоловік вдарив ножем поліцейського
Затримано агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами та коригували ракетні удари
Затримано агентів ФСБ, які шпигували за волонтерами та коригували ракетні удари
Україна екстрадувала до Туреччини засудженого за сексуальні домагання до неповнолітніх
Україна екстрадувала до Туреччини засудженого за сексуальні домагання до неповнолітніх

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Четверта за кількістю населення країна світу офіційно приєдналася до БРІКС
140K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 січня: ситуація на фронті
49K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 січня 2025
47K
Окупанти прорвали кордон на Чернігівщині? Заява Держприкордонслужби
30K
«Це жахливо». Поет-пісняр оцінив текст хіта, який виконав дует відомих артистів
26K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

У грудні 2024 року армія РФ втратила рекордну кількість війська – британська розвідка
Сьогодні, 17:47
Засуджено подружжя педофілів, яке для порноконтенту ґвалтувало своїх доньок
Сьогодні, 15:22
Мокрий сніг і дощ: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 06:00
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Вчора, 06:33
Ворог просунувся на декількох ділянках фронту – DeepState
Вчора, 05:15
На Харківщині помер пацієнт психоневрологічного інтернату, який сильно обгорів внаслідок пожежі
Вчора, 03:25

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua