Атаки в Чорному морі підняли світові ціни на продовольство – WSJ

Рослинні олії подорожчали на 2% і досягли найвищого рівня з червня 2022 року

ФАО: подорожчання зернових і олій переважило падіння цін на м'ясо та молочку

Індекс продовольчих цін ООН у липні зріс через несприятливі погодні умови та війни, зокрема через перебої в постачанні з чорноморського регіону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Наскільки подорожчали продукти

За даними Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, липневий показник виявився на 0,6% вищим за червневий і на 1% вищим, ніж рік тому. Зростання цін на зернові, цукор і рослинні олії переважило зниження вартості м'яса та молочної продукції.

Ціни на зернові в липні зросли на 3,4%. Пшениця подорожчала різко – трейдери закладають у котирування побоювання щодо перебоїв в експорті з Чорного моря та шкоди врожаю через спеку в основних країнах-виробниках. Рослинні олії подорожчали на 2% і досягли найвищого рівня з червня 2022 року.

Чому винен саме Чорноморський регіон

Постачання агропродукції з чорноморського регіону протягом останніх тижнів неодноразово переривалося через атаки на судна й портову інфраструктуру. Це вже призводило до різких стрибків цін на пшеницю на світових біржах – трейдери намагаються перестрахуватися й переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання, що додатково тисне на котирування.

До цього додається фактор спеки: аномально високі температури пошкодили частину врожаю в ключових країнах-виробниках, що ще більше звужує пропозицію на ринку та підживлює зростання цін.

До чого тут Україна

Одеса та Чорноморськ залишаються ключовими вузлами постачання зерна для країн Африки, Близького Сходу та Азії, які здебільшого не мають фінансової можливості перейти на дорожчу продукцію з інших регіонів. Через регулярні обстріли частина зернових терміналів Одещини вже призупиняла закупівлю зерна, а Всеукраїнська аграрна рада оцінює втрати експортних потужностей через чорноморські порти в близько третини від довоєнного рівня.

Нагадаємо, на початку серпня Радбез ООН уже попереджав про ризик нової продовольчої кризи через атаки на зернову інфраструктуру. А в липні ціни на пшеницю вже злітали до дворічного максимуму після серії ударів по портах.