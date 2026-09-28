Атака на Рівненщину: ворог пошкодив приватний будинок

Постраждалих внаслідок атаки немає

Житловий сектор Рівненщини вкотре опинився під прицілом ворога: унаслідок чергової повітряної атаки Росії пошкоджено приватний будинок, людських жертв вдалося уникнути. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

За словами Коваля, цього разу мішенню російських військ стала цивільна інфраструктура – під ударом опинився житловий сектор регіону. Внаслідок атаки пошкоджень зазнав приватний будинок. Начальник ОВА наголосив, що мешканці не постраждали – травм чи інших ушкоджень серед цивільних не зафіксовано.

Коваль повідомив, що особисто виїхав на місце події. Там уже розгорнули роботу представники всіх профільних служб – рятувальники, поліція та комунальники обстежують територію, фіксують масштаб руйнувань і встановлюють точні обставини удару. Подробиці щодо характеру пошкоджень місцева влада обіцяє оприлюднити додатково.

«Виїхав на місце події. Там уже працюють представники усіх відповідних служб», – повідомив Олександр Коваль.

Рівненщина протягом вересня вже кілька разів ставала ціллю ворожих атак. Зокрема, 12 вересня під удар потрапила автозаправна станція мережі «Укрнафта» в Рівненському районі, а раніше того ж місяця було пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. Прикордонні з Білоруссю та Поліссям райони області залишаються серед територій, де зберігається загроза повітряних ударів

Нагадаємо, 2 вересня внаслідок повітряної атаки на Рівненщину пошкоджено приватний житловий будинок та господарську будівлю, троє людей тоді дістали незначні травми. До слова, 12 вересня ворог атакував автозаправну станцію в Рівненському районі.