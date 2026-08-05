«40 днів» потрібно повторити: експерт пояснив, коли удари по Росії дадуть результат

Оцінювати ефективність 40-денної кампанії ударів по Росії поки що зарано

Військовий експерт Іван Ступак розповів, що кампанія розрахована на поступове виснаження військового та економічного потенціалу РФ

Результати 40-денної кампанії ударів по Росії стануть помітними лише після кількох таких етапів, а не одразу після завершення першої операції. Про це заявив колишній співробітник СБУ і військовий експерт Іван Ступак, йдеться у матеріалі «Главкома» «Операція «40 днів» для Путіна. Підсумки і прогнози».

Військовий експерт зауважив, що президент, говорячи про 40 днів, мав на увазі не миттєвий результат, а період посилення тиску на Росію.

«40 днів не могли одразу ні на що вплинути. Це буде два-три рази по 40 днів, перш ніж можна буде побачити результат. Президент мав на увазі, що в цей період часу буде посилення тиску. Ефект має з'явитися на певному горизонті, але точно не зараз», – сказав Ступак.

Аналітик зазначив, що серед найуспішніших ударів останніх тижнів були атаки по Тамані, Краснодарському краю та Башкортостану. Зокрема, він відзначив ураження військових об'єктів у Краснодарському краї, де були пошкоджені літаки Су-35, а також удари по Башкортостану, розташованому приблизно за 1600 км від України.

Водночас, наголошує експерт, навіть такі успішні операції самі по собі не можуть кардинально змінити ситуацію на фронті.

Окремо він звернув увагу на системні удари по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, Росія змушена швидко ремонтувати пошкоджені нафтопереробні заводи, однак вони знову опиняються під атаками.

«Це як спортсмен, який отримав травму: йому зашили рану, а він одразу починає тренуватися, і вона знову розходиться. Її знову зашивають, і все повторюється. Настане момент, коли це вже буде неможливо робити», – пояснив Ступак.

На думку експерта, головний результат кампанії полягає не в окремих гучних ударах, а в їхньому накопичувальному ефекті.

Нагадуємо, що наприкінці червня Володимир Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.

4 серпня, Зеленський повідомив, що заслухав доповідь щодо операцій із протидії російській агресії та оцінив результати роботи спецслужби. «Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції», – заявив президент.