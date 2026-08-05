Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«40 днів» потрібно повторити: експерт пояснив, коли удари по Росії дадуть результат

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«40 днів» потрібно повторити: експерт пояснив, коли удари по Росії дадуть результат
Оцінювати ефективність 40-денної кампанії ударів по Росії поки що зарано
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Військовий експерт Іван Ступак розповів, що кампанія розрахована на поступове виснаження військового та економічного потенціалу РФ

Результати 40-денної кампанії ударів по Росії стануть помітними лише після кількох таких етапів, а не одразу після завершення першої операції. Про це заявив колишній співробітник СБУ і військовий експерт Іван Ступак, йдеться у матеріалі «Главкома» «Операція «40 днів» для Путіна. Підсумки і прогнози».

Військовий експерт зауважив, що президент, говорячи про 40 днів, мав на увазі не миттєвий результат, а період посилення тиску на Росію.

«40 днів не могли одразу ні на що вплинути. Це буде два-три рази по 40 днів, перш ніж можна буде побачити результат. Президент мав на увазі, що в цей період часу буде посилення тиску. Ефект має з'явитися на певному горизонті, але точно не зараз», – сказав Ступак.

Аналітик зазначив, що серед найуспішніших ударів останніх тижнів були атаки по Тамані, Краснодарському краю та Башкортостану. Зокрема, він відзначив ураження військових об'єктів у Краснодарському краї, де були пошкоджені літаки Су-35, а також удари по Башкортостану, розташованому приблизно за 1600 км від України.

Водночас, наголошує експерт, навіть такі успішні операції самі по собі не можуть кардинально змінити ситуацію на фронті.

Окремо він звернув увагу на системні удари по російській нафтовій інфраструктурі. За його словами, Росія змушена швидко ремонтувати пошкоджені нафтопереробні заводи, однак вони знову опиняються під атаками.

«Це як спортсмен, який отримав травму: йому зашили рану, а він одразу починає тренуватися, і вона знову розходиться. Її знову зашивають, і все повторюється. Настане момент, коли це вже буде неможливо робити», – пояснив Ступак.

На думку експерта, головний результат кампанії полягає не в окремих гучних ударах, а в їхньому накопичувальному ефекті.

Нагадуємо, що наприкінці червня Володимир Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на державу-агресорку Росію заради спонукання до закінчення війни.

4 серпня, Зеленський повідомив, що заслухав доповідь щодо операцій із протидії російській агресії та оцінив результати роботи спецслужби. «Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції», – заявив президент.

Читайте також:

Теги: дрон СБУ росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенатор Ліндсі Грем
Смерть Ліндсі Грема. Що зміниться для України у Вашингтоні
13 липня, 08:31
У фейковому відео використали логотип та стиль подачі телеканалу France 24
Росія вигадала фейк про Зеленського й меморіал УПА на Волині
11 липня, 06:30
Причиною аварії називають технічну несправність
У Московській області впав винищувач СУ-57
23 липня, 14:21
Наразі ліцензії на виробництво Patriot мають лише дві країни світу – Німеччина та Японія
Ліцензія на Patriot: конгресмени поквапили Трампа й Пентагон
3 серпня, 02:49
Наслідки російського удару по Запоріжжю 12 липня
Удар по Запоріжжю: рятувальники дістали з-під завалів тіла загиблих
13 липня, 12:47
У МОК можуть виникнути проблеми з фінансуванням
Естонія вимагатиме від Єврокомісії позбавити фінансування МОК після зняття санкцій з Росії
8 липня, 18:26
Енді Бернем та Володимир Зеленський провели зустріч
Британія передала Україні ліцензію на виробництво РЕБ Stone Cloak
27 липня, 21:01
Росія почала завозити бензин з Африки
Росія знайшла нового постачальника бензину – Reuters
31 липня, 16:12
Абрамович довірив долю свого ключового британського активу Робертсону
Пов’язаний з Абрамовичем британець Робертсон вплинув на повернення РФ у міжнародний спорт – ЗМІ
29 липня, 12:28

Соціум

США не згорнули переговори про виробництво Patriot в Україні – Reuters
США не згорнули переговори про виробництво Patriot в Україні – Reuters
Україна зриває постачання російської армії ударами по Wildberries – ABC
Україна зриває постачання російської армії ударами по Wildberries – ABC
«40 днів» потрібно повторити: експерт пояснив, коли удари по Росії дадуть результат
«40 днів» потрібно повторити: експерт пояснив, коли удари по Росії дадуть результат
Біля гольф-клубу Трампа у Лос-Анджелесі затримано озброєного чоловіка
Біля гольф-клубу Трампа у Лос-Анджелесі затримано озброєного чоловіка
Вулкан Фуего прокинувся в Гватемалі: влада розпочала евакуацію людей
Вулкан Фуего прокинувся в Гватемалі: влада розпочала евакуацію людей
Чехія зупинила видачу захисту частині українських чоловіків: кого стосується
Чехія зупинила видачу захисту частині українських чоловіків: кого стосується

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 серпня 2026
88K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
62K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
59K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
41K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00
Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
2 серпня, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
2 серпня, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua