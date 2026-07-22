Комбат, що вивів війська з Ізваринського котла. Архівний телесюжет нагадав про подвиг Драпатого

Військовий шлях Драпатого розпочався у 72-й окремій механізованій бригаді

Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ в мережі поширився архівний телесюжет про те, як у 2014 році він вивів свій батальйон з Ізваринського котла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Андрія Кузакова.

«Тоді я вперше побачив на той час комбата Драпатого і майбутнього головнокомандувача ЗСУ. Це був серпень 2014 року», – зауважив журналіст.

🪖 Серпень 2014 року. 2-й батальйон 72 ОМБр вийшов колоною із під Ізвариного, де бійці потрапили в оточення



Російські військові запропонували їм здатися, скласти зброю і вийти через російську територію.



«Ні, ми не складемо зброю! Будемо вириватися!», - сказав командир… pic.twitter.com/Cv3BOHXTlu — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 22, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Що відомо про Ізваринський котел

Ізваринський котел став першим масштабним оточенням українських військових, які майже місяць вели безперервні бої з російськими силами. Вихід із оточення тривав кілька днів і проходив під інтенсивними артилерійськими обстрілами.

Після інтенсивних обстрілів 3 серпня 2014 року командир одного з батальйонів вирішив вивести своїх бійців через територію Росії. Водночас Михайло Драпатий, який командував другим батальйоном 72-ї ОМБр, наполіг на прориві з оточення до своїх через мінні поля та під вогнем противника.

У підсумку підрозділи розділилися: одні залишили оточення через територію РФ, інші під командуванням Драпатого з боями прорвалися до своїх, з'єднавшись із військовими 79-ї та 24-ї бригад.

Вихід із Ізваринського котла завершився з мінімальними втратами. Загинув один військовий, ще 89 бійців 24-ї бригади потрапили в полон, звідки їх згодом обміняли. Водночас жоден військовослужбовець 72-ї бригади не перейшов на бік противника, а багато з тих, хто повернувся з полону чи реабілітації, знову стали до служби.

Ізваринський котел – епізод війни на сході України, битва сил АТО проти незаконних збройних формувань, підтриманих російською артилерією, в прикордонних районах Донецької та Луганської областей в ході літньої кампанії на Донбасі. Українські підрозділи зазнали артилерійських обстрілів з території Російської Федерації. В ході численних боїв, українським військовим не вдалось відновити контроль на пунктом пропуску «Ізварине». З втратою контролю над населеними пунктами Степанівка, Маринівка та пунктом пропуску «Маринівка» у середині липня сили АТО на схід від села Маринівка опинились у фактичному оточенні від основних сил. Було проведено розблокування оточених підрозділів і фактично битва закінчилась 7 серпня виходом останніх підрозділів, які виконували завдання з блокування державного кордону. Битва на кордоні стала першою великою поразкою для сил АТО. У результаті було втрачено контроль над державним кордон від Ізвариного до Маринівки.

Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.

Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.

Як повідомлялося, новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий пройшов шлях від командира батальйону, який 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі, до одного з найавторитетніших генералів армії, який востаннє публічно конфліктував із Олександром Сирським і відкрито підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова.

Зокрема, Михайло Драпатий, новий головнокомандувач ЗСУ, перебуває у розшуку МВС Росії.