Комбат, що вивів війська з Ізваринського котла. Архівний телесюжет нагадав про подвиг Драпатого
Військовий шлях Драпатого розпочався у 72-й окремій механізованій бригаді
Після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ в мережі поширився архівний телесюжет про те, як у 2014 році він вивів свій батальйон з Ізваринського котла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Андрія Кузакова.
«Тоді я вперше побачив на той час комбата Драпатого і майбутнього головнокомандувача ЗСУ. Це був серпень 2014 року», – зауважив журналіст.
Що відомо про Ізваринський котел
Ізваринський котел став першим масштабним оточенням українських військових, які майже місяць вели безперервні бої з російськими силами. Вихід із оточення тривав кілька днів і проходив під інтенсивними артилерійськими обстрілами.
Після інтенсивних обстрілів 3 серпня 2014 року командир одного з батальйонів вирішив вивести своїх бійців через територію Росії. Водночас Михайло Драпатий, який командував другим батальйоном 72-ї ОМБр, наполіг на прориві з оточення до своїх через мінні поля та під вогнем противника.
У підсумку підрозділи розділилися: одні залишили оточення через територію РФ, інші під командуванням Драпатого з боями прорвалися до своїх, з'єднавшись із військовими 79-ї та 24-ї бригад.
Вихід із Ізваринського котла завершився з мінімальними втратами. Загинув один військовий, ще 89 бійців 24-ї бригади потрапили в полон, звідки їх згодом обміняли. Водночас жоден військовослужбовець 72-ї бригади не перейшов на бік противника, а багато з тих, хто повернувся з полону чи реабілітації, знову стали до служби.
Ізваринський котел – епізод війни на сході України, битва сил АТО проти незаконних збройних формувань, підтриманих російською артилерією, в прикордонних районах Донецької та Луганської областей в ході літньої кампанії на Донбасі.
Українські підрозділи зазнали артилерійських обстрілів з території Російської Федерації. В ході численних боїв, українським військовим не вдалось відновити контроль на пунктом пропуску «Ізварине». З втратою контролю над населеними пунктами Степанівка, Маринівка та пунктом пропуску «Маринівка» у середині липня сили АТО на схід від села Маринівка опинились у фактичному оточенні від основних сил. Було проведено розблокування оточених підрозділів і фактично битва закінчилась 7 серпня виходом останніх підрозділів, які виконували завдання з блокування державного кордону.
Битва на кордоні стала першою великою поразкою для сил АТО. У результаті було втрачено контроль над державним кордон від Ізвариного до Маринівки.
Нагадаємо, Зеленський звільнив Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, новим очільником війська визначивши Михайла Драпатого. Президент подякував Сирському за захист Києва, Харківську та Курську операції, а формалізувати кадрові рішення в Офісі президента обіцяли найближчими днями.
Згодом новопризначений головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий уперше публічно прокоментував своє призначення, подякувавши президенту Володимиру Зеленському за довіру, а своєму попереднику Олександру Сирському – за роботу зі зміцнення армії.
Як повідомлялося, новопризначений головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий пройшов шлях від командира батальйону, який 9 травня 2014 року прорвався через барикади в Маріуполі, до одного з найавторитетніших генералів армії, який востаннє публічно конфліктував із Олександром Сирським і відкрито підтримав звільненого міністра оборони Михайла Федорова.
Зокрема, Михайло Драпатий, новий головнокомандувач ЗСУ, перебуває у розшуку МВС Росії.
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