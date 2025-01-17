Втрати ворога станом на 17 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 17 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 17 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 17 січня втратила:
- особового складу – близько 815820 (+1670) осіб,
- танків – 9803 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 20381 (+13) од,
- артилерійських систем – 22019 (+4) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО – 1046 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22566 (+63),
- крилаті ракети – 3049 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34256 (+124) од,
- спеціальна техніка – 3699 (+2).
Активність флоту окупантів станом на 17 січня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- До Чорного моря – 0 суден;
- до Азовського моря – 0 суден.
Нині триває 1059-й день повномасштабної війни в Україні.
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