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Втрати ворога станом на 17 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 17 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила в Україні 20381 бойову броньовану машину
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1670 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок п’ятниці, 17 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 17 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 січня втратила

  • особового складу – близько 815820 (+1670) осіб,
  • танків – 9803 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 20381 (+13) од,
  • артилерійських систем – 22019 (+4) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО – 1046 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 22566 (+63),
  • крилаті ракети – 3049 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34256 (+124) од,
  • спеціальна техніка – 3699 (+2).
Втрати ворога станом на ранок 17 січня
Втрати ворога станом на ранок 17 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 січня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі сім ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • До Чорного моря – 0 суден;
  • до Азовського моря – 0 суден.
Активність ворожого флоту станом на ранок 17 січня
Активність ворожого флоту станом на ранок 17 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1059-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти втрати Генштаб війна

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