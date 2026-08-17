Уряд дозволив передати п’яти музеям європейських країн знищені російські танки

Оприлюднено перелік зразків військової техніки противника, які передаються музеям

Кабмін погодив розпорядження про питання передачі музеям іноземних держав зразків військової техніки противника, знищеної під час відсічі та стримування збройної агресії РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на урядовий портал.

«Пункт 2 розпорядження Кабінету міністрів України від 9 грудня 2022 р. № 1121 «Деякі питання використання зразків озброєння, військової та спеціальної техніки противника, що знищені під час відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації» після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту: «безоплатної передачі зразків військової техніки музеям іноземних держав для використання як музейних предметів або для організації виставок за умови попереднього проведення комплексу робіт, у результаті яких військова техніка втратить боєздатність і не зможе використовуватися за функціональним призначенням», – зазначається у документі.

Зокрема, доручено Міністерству оборони вжити заходів до здійснення безоплатної передачі Національним військово-історичним музеєм зразків військової техніки противника, знищеної під час відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Перелік зразків військової техніки противника, які передаються музеям:

Танк Т-72Б, серійний номер Е08ВТ8168, інвентарні номери 7154, 7155 – Нідерланди;

Танк Т-72Б3 зразка 2011 року, серійні номери 1Р2Т01ВТ, Х08ВТ2573, інвентарний номер науково-допоміжного фонду 11514 – Естонія;

Танк Т-72Б, серійний номер ИО6ВТ3209, інвентарний номер 7152 – Латвія;

Танк Т-72БА, серійний номер 1РВТ2Ф, інвентарний номер науково-допоміжного фонду 11519 – Литва;

Танк Т-72Б3, серійний номер 08ВТ5213, інвентарний номер науково-допоміжного фонду 11515 – Данія.

До слова, нові фондосховища для музейних колекцій, евакуйованих із прифронтових територій, облаштовують у західних областях України – їхні адреси тримають у таємниці з міркувань безпеки. За словами Бережної, нові об'єкти мають стратегічне значення, адже Росія цілеспрямовано б'є по місцях зберігання української культурної спадщини. Саме тому інформацію про їхнє розташування не публікують.