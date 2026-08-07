Поліг на війні через місяць після весілля. Згадаймо Олександра Бутенка

У грудні 2024 року Бутенко вступив до лав Національної гвардії України

Під час повномасштабної війни Олександр Бутенко познайомився зі своєю майбутньою дружиною та переїхав до Ірпеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Бутенка.

28 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Добропіллі Донецької області Олександр Бутенко отримав поранення, несумісні з життям. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на в.о. Ірпінського міського голови – секретаря ради Анжелу Макеєву.

Олександр Бутенко народився 16 березня 1986 року в Запоріжжі. Там минули його дитячі роки, він здобув освіту та розпочав професійний шлях. Із юності захоплювався музикою, грав на барабанах у власному гурті, а також любив конструювання.

Після навчання працював на підприємстві «АІК-ЕКО» у Запоріжжі, а у 2016 році переїхав до Києва, де продовжив кар’єру у французькій компанії, що працювала у сфері промислового обладнання.

Під час повномасштабної війни Олександр познайомився зі своєю майбутньою дружиною та переїхав до Ірпеня. У грудні 2024 року він вступив до лав Національної гвардії України. Служив у військовій частині 3018 у Гостомелі на посаді солдата взводу протитанкових керованих ракет.

Олександр Бутенко служив у військовій частині 3018 у Гостомелі на посаді солдата взводу протитанкових керованих ракет. фото: Анжела Макеєва

У червні 2026 року Олександр одружився. Подружжя мріяло про власний дім, дітей і спільне майбутнє, однак війна обірвала ці плани.

28 липня 2026 року під час виконання бойового завдання в Добропіллі Донецької області Олександр Бутенко отримав поранення, несумісні з життям.

«Усі, хто знав Олександра, запам’ятають його щирою, працьовитою та доброю людиною. Він був справжнім воїном, людиною незламної честі та совісті», – зазначила Анжела Макеєва.

Поховали захисника 5 серпня: на Ірпінському кладовищі (вул. Університетська).

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