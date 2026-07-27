Підтримка книговидавничої галузі. Прем'єр дав доручення двом міністерствам

Знищені книги під час однієї з атак на Київщину

За липень знищено 1,5 млн примірників українських книжок

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис голови уряду в Telegram.

«Росія системно знищує українське книговидання. Росіяни постійно атакують друкарні, видавництва та книжкові склади. Лише за липень знищено 1,5 млн примірників українських книжок, а збитки обчислюються сотнями мільйонів гривень», – йдеться у повідомленні.

Корецький нагадав, що під час атаки 19 липня одна з друкарень втратила виробничі приміщення та понад 400 тис. шкільних підручників. Постраждали й інші підприємства галузі.

«Навіть в умовах обмежених бюджетних ресурсів держава знайде можливість підтримати українську книгу. Це допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди публічних бібліотек і зберегти спроможність українського книговидання», – додав глава уряду.

Нагадаємо, що понад 1,5 млн українських книжок було знищено лише за неповний липень 2026 року через російські ракетні удари. Російські ракети зруйнували друкарні, спалили склади видавництв і знищили сотні тисяч підручників, які мали потрапити до українських школярів перед початком нового навчального року.

Після серії російських атак на друкарні та склади видавництв держава запровадила механізми підтримки постраждалих підприємств. Зокрема, друкарні зможуть отримати гранти до 16 млн грн на відновлення обладнання, а програма страхування воєнних ризиків передбачає компенсацію до 30 млн грн за пошкоджене майно.