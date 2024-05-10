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«Метінвест» визнано одним із найбільших інвесторів України у 2022-2023 роках

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
«Метінвест» визнано одним із найбільших інвесторів України у 2022-2023 роках
«Метінвест» працює над підготовчими етапами ключових стратегічних проєктів: на 2024-й запланований обсяг капінвестицій на рівні минулого – близько $319 млн
фото: metinvestholding.com

Український Forbes назвав метхолдинг Ахметова одним із найбільших інвесторів України за час війни

Видання Forbes презентувало рейтинг «20+5 найбільших інвесторів країни», щоб з’ясувати, хто інвестував у розвиток бізнесу та економіки України найбільше за два роки повномасштабної війни. Компанія «Метінвест» Ахметова, з майже мільярдом капітальних інвестицій за роки війни, посіла 2-ге місце у рейтингу найбільших інвесторів.

«Метінвест» був би чемпіоном із великим відривом, якби видання складало цей список у 2021 році. Той рік був рекордно успішним для металургійного бізнесу Ріната Ахметова, і $1,3 млрд капінвестицій відображали амбіції «Метінвесту». Війна завдала компанії прямих збитків на $3,5 млрд: зруйновано найбільші меткомбінати «Азовсталь» та ММК ім. Ілліча», - вказують у Forbes.

У пресслужбі компанії кажуть: інвестиційна стратегія Групи сфокусована на збереженні працездатності активів. На це щороку виділяють понад $300 млн. За час війни – $659 млн.

Також Група «Метінвест» працює над підготовчими етапами ключових стратегічних проєктів: на 2024-й запланований обсяг капінвестицій на рівні минулого – близько $319 млн. До топу інвестиційних проєктів «Метінвесту» минулого року ввійшли запуск нових лав на підприємствах Покровської вугільної групи, модернізація і ремонт камер на «Каметсталі» та «Запоріжсталі», та енергетичні проєкти.

Як відомо, раніше групу «Метінвест» ЗМІ назвали найбільшим платником податків у металургійній галузі та чесним роботодавцем: минулого року компанія сплатила понад 3,2 млрд грн єдиного соцвнеску, що свідчить про високу «білу» зарплату співробітників. Загалом же торік «Метінвест» перерахував до українського бюджету 14 млрд 614 млн 981 тис. грн.

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Теги: війна рейтинг Forbes Азовсталь

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