Зеленський провів Ставку: обговорили чотири важливих питання

Президент дізнався про поточний стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт

Зеленський заслухав інформацію про наміри російських окупантів

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. Серед ключових питань ситуація на фронті, захист об'єктів критичної інфраструктури, центри бойової підготовки та безпілотники. Про це очільник нашої держави повідомив у Telegram.

Зокрема, Зеленський заслухав інформацію про наміри російських окупантів.

«Заслухав зведення щодо обстановки на фронті, а також детальні доповіді обох наших розвідок – СЗР та ГУР – щодо намірів російських окупантів і ситуації в їхніх лавах. Розвідники відзначили помітне погіршення дисципліни в російських підрозділах», – каже президент.

Крім того, президент дізнався про поточний стан готовності інженерного захисту на об’єктах критичної інфраструктури та календар завершення робіт.

Ще одним важливим питання стали центри бойової підготовки та їх ефективність. «Заслухав доповідь головного інспектора Міністерства оборони Ігоря Воронченка. Дав доручення Генштабу надати перелік заходів для покращення роботи центрів. Держава зобов’язана гарантувати якісну підготовку тим, хто її захищає», – зауважив президент.

Наостанок йшлося про безпілотники. За словами Зеленського, деякі найбільші держави-експортери компонентів для дронів запроваджують експортні обмеження. Однак, як зазначив президент, Україна знає, як зробити, щоб ці обмеження не стали критичними.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон, за яким Сили безпілотних систем офіційно стали окремим родом Збройних сил України.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що через брак озброєння Україна наразі не може оснастити навіть 4 із 14 бригад, які потрібно підготувати.