Втрати ворога станом на 20 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 12 041 танк

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 19 червня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 20 червня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 20 червня втратила:

особового складу – близько 1 390 660 (+1 240) осіб;

танків – 12 041 (+1) од;

бойових броньованих машин – 24 787 (+4) од;

артилерійських систем – 44 386 (+88) од;

РСЗВ – 1 883 (+2) од;

засоби ППО – 1 433 (+1) од;

літаків – 436 (+0) од;

гелікоптерів – 353 (+0) од;

наземні робототехнічні комплекси – 1 695 (+7) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246) од;

крилаті ракети – 4 787 (+0) од;

кораблі / катери – 33 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 109 342 (+476) од;

спеціальна техніка – 4 314 (+5) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 20 червня 2026 року