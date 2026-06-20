Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 20 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 20 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила 12 041 танк
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 240 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 19 червня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 20 червня 2026 року

Втрати ворога станом на 20 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1

РФ у війні з Україною станом на 20 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 390 660 (+1 240) осіб;
  • танків – 12 041 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 24 787 (+4) од;
  • артилерійських систем – 44 386 (+88) од;
  • РСЗВ – 1 883 (+2) од;
  • засоби ППО – 1 433 (+1) од;
  • літаків – 436 (+0) од;
  • гелікоптерів – 353 (+0) од;
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 695 (+7) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 361 803 (+2 246) од;
  • крилаті ракети – 4 787 (+0) од;
  • кораблі / катери – 33 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 109 342 (+476) од;
  • спеціальна техніка – 4 314 (+5) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 20 червня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 25.05.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 4 787
(крилаті ракети)		 ~ $14,36 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 361 803
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $10,85 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 436
(літаків)		 ~ $13,08 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 353
(гелікоптерів)		 ~ $5,29 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 041
(танків)		 ~ $30,10 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 44 386
(артсистем)		 ~ $66,57 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 24 787
(ББМ)		 ~ $14,87 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 433
(засобів ППО)		 ~ $21,49 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 33
(кораблі / катери)		 ~ $1,98 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1578-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ситуація на фронті 20 травня
Лінія фронту станом на 20 травня 2026. Зведення Генштабу
20 травня, 22:59
Масштаб завданих збитків уточнюється
Сили оборони уразили нафтобазу «Белец» у Брянській області і кілька складів ворога
25 травня, 18:58
Ситуація на фронті 5 червня
215 боїв за добу: лінія фронту станом на 5 червня 2026
5 червня, 22:20
Уражено район зосередження озброєння та військової техніки ворога поблизу Новоєгорівки
Генштаб підтвердив ураження російського корабля та порохового заводу
4 червня, 15:46
У травні 2022 року Олександра постраждала від ракетного удару по Затоці на Одещині
Українська гімнастка з протезом виграла золото на турнірі в Румунії
10 червня, 01:55
За словами Стубба, війна для України пройшла три етапи
Президент Фінляндії перерахував факти, які доводять перевагу України на полі бою
7 червня, 20:40
РФ з початку війни втратила 12 020 танків
Втрати ворога станом на 14 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
14 червня, 06:57
Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 червня 2026 року
16 червня, 08:26
Виставка «Мир небу і землі. Порцелянова симфонія родини Трегубових»
Куди сходити у Києві 15-21 червня: дайджест культурних подій
13 червня, 19:00

Події в Україні

Росія вдарила КАБами по Харкову: зросла кількість постраждалих
Росія вдарила КАБами по Харкову: зросла кількість постраждалих
Втрати ворога станом на 20 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 20 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
У Харкові російський КАБ влучив у двоповерховий будинок: під завалами люди
У Харкові російський КАБ влучив у двоповерховий будинок: під завалами люди
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 червня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 20 червня 2026
В окупованому Криму атаковано ТЕЦ
В окупованому Криму атаковано ТЕЦ

Новини

В Україні без опадів: погода на 20 червня
Сьогодні, 05:59
«Динамо» продало власного вихованця в «Харків»
Вчора, 14:17
Москва 2:0. На російську столицю знову летять дрони (відео)
Вчора, 13:35
Зеленський закликав лідерів Євросоюзу погодити відкриття наступних кластерів до кінця червня
Вчора, 11:22
Масований удар дронів по Москві: як висвітлювали російські телеканали
Вчора, 08:01
Атаку на нафтобазу в Гуково підтвердив осінт-аналітик: нові деталі
Вчора, 04:07

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua