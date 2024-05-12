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Розвідка атакувала три військові об'єкти на території Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Розвідка атакувала три військові об'єкти на території Росії
Дрони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області
фото ілюстративне

Російські об'єкти раніше вже були атаковані українськими спецслужбами

У ніч на 12 травня на території Росії були атаковані три важливі об'єкти. За цією операцією стояло Головне управління розвідки Міноборони, повідомляють джерела.

Як зазначають джерела, цієї ночі був атакований Волгоградський нафтопереробний завод.

Крім того, була атакована нафтобаза «Калуганефтепродукт» у населеному пункті Людинове, а також Новолипецький металургійний комбінат.

За словами джерел, військові цілі уражено. Ці всі атаки – операція Головного управління розвідки.

Варто додати, що вказані російські об'єкти раніше вже були атаковані українськими спецслужбами. До прикладу, Новолипецький металургійний комбінат щонайменше двічі був під прицілом українських безпілотників.

Раніше повідомлялося, що безпілотник атакував нафтопереробний завод у Волгоградській області РФ. Від падіння дрона на об’єкті спалахнула пожежа. Зазначається, що «бавовна» сталася у Червоноармійському районі.

За словами губернатора області Андрія Бочарова, після удару на території Волгоградського НПЗ почалася пожежа, її буцімто швидко загасили. Постраждалих, за його даними, нібито немає.

Як повідомлялося, у ніч на 11 травня безпілотники Головного управління розвідки Міноборони атакували Волгоградський нафтопереробний завод, який належить ПАТ «Лукойл- Волгограднєфтєпереробка».

Теги: нафта завод росія розвідка

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