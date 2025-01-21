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Втрати ворога станом на 21 січня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 21 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 34682 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1600 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 21 січня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 21 січня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 21 січня втратила

  • особового складу – близько 822030 (+1600) осіб,
  • танків – 9833 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 20477 (+23) од,
  • артилерійських систем – 22134 (+60) од,
  • РСЗВ – 1262 (+0) од,
  • засоби ППО – 1050 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 22898 (+130),
  • крилаті ракети – 3051 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 34682 (+194) од,
  • спеціальна техніка – 3710 (+4).
Втрати окупантів станом на ранок 21 січня
Втрати окупантів станом на ранок 21 січня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 21 січня

  • У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – вісім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – чотири судна, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 21 січня
Активність ворожого флоту станом на ранок 21 січня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1063-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: ЗСУ окупанти

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