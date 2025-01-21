Втрати ворога станом на 21 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1600 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 21 січня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 21 січня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 21 січня втратила:
- особового складу – близько 822030 (+1600) осіб,
- танків – 9833 (+12) од,
- бойових броньованих машин – 20477 (+23) од,
- артилерійських систем – 22134 (+60) од,
- РСЗВ – 1262 (+0) од,
- засоби ППО – 1050 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22898 (+130),
- крилаті ракети – 3051 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 34682 (+194) од,
- спеціальна техніка – 3710 (+4).
Активність флоту окупантів станом на 21 січня
- У Чорному морі один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі шість ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 22 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – вісім суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – чотири судна, з них 0 рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1063-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0