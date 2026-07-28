Зустріч Путіна з моряками: фото спричинило бурхливе обговорення в мережі

Путін у Санкт-Петербурзі зустрівся з моряками

Російський диктатор Володимир Путін 26 липня у Санкт-Петербурзі зустрівся з моряками з нагоди Дня Військово-морського флоту Росії. Мережа жваво обговорює кадри із зустрічі. Про це повідомляє «Главком».

Увагу користувачів мережі привернули вирази облич військових, які сиділи поруч із російським диктатором.

фото: скриншот з відео

фото: скриншот з відео

фото: скриншот з відео

Поруч із Путіним за столом сиділи військові моряки у парадній формі, чиї обличчя помітно перекривлені від слів диктатора про війну. Їхні вирази облич привернули увагу користувачів.

Користувачі мережі активно підхопили це фото.

фото: Олег Чеславський/Facebook

Нагадаємо, Росія цього року відзначила День Військово-морського флоту без головного символу свята – бойових кораблів. Замість традиційного параду у Санкт-Петербурзі російський диктатор Володимир Путін спостерігав за великим банером із зображенням підводного човна.

Зауважимо, що під час зустрічі з депутатами Державної думи РФ диктатор Володимир Путін заявив, що Кремль не відмовляється від своїх планів у війні проти України та має намір і надалі домагатися реалізації так званих «цілей СВО». Він назвав найближчі роки вирішальними для Росії, а серед головних пріоритетів держави визначив зміцнення оборони та підтримку економіки.

До слова, російський диктатор Володимир Путін вдруге від початку літа підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відтепер російська армія налічуватиме ще на 25 тисяч військовослужбовців більше.

Як повідомлялося, Володимир Путін дав зрозуміти, що Кремль готується воювати проти України щонайменше ще три роки. Військові витрати залишаться пріоритетом федерального бюджету РФ на 2027-2029 роки, а щоб їх профінансувати, влада урізатиме цивільні статті та нарощуватиме борг.