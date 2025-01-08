Росіяни вдарили по Костянтинівці: пошкоджено об'єкт «Укрзалізниці»
Сьогодні, 8 січня російські війська вранці обстріляли місто Костянтинівка, що у Донецькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт майна «Укрзалізниці». Постраждалих немає. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.
«Сьогодні зранку окупанти здійснили обстріл по місту Костянтинівці. В результаті атаки було пошкоджено один з об’єктів майна «Укрзалізниці», однак, на щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.
За словами Сергія Горбунова, обстріл став черговим підтвердженням цілеспрямованої тактики агресора, що спрямована на руйнування інфраструктури.
Раніше ми писали, що у Херсонській області за добу від російських обстрілів двоє мирних жителів загинули і 19 поранені, пошкоджено чотири приватні будинки, завод, газопровід, маршрутний автобус, три цивільних і один службовий автомобіль поліції.
6 січня у Херсоні російський безпілотник вдарив по маршрутці. За попередніми даними, одна людина загинула, ще девʼять – отримали поранення.
7 січня російські війська обстріляли Семенівку Чернігівської області. Внаслідок атак троє людей отримали поранення. Двох людей госпіталізували, також зафіксовано руйнування.
Нагадаємо, що Міноборони затвердило нові стандарти домедичної підготовки для військовослужбовців.
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